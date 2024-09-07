Samanyolu Haber /Dünya / Almanya belgesiz yolcuların yarıdan fazlasını geri çevirdi /07 Eylül 2024 20:15

Almanya belgesiz yolcuların yarıdan fazlasını geri çevirdi

Alman sınır polisi, bu yılın ilk altı ayında uygun belge olmadan Almanya'ya girmek isteyenlerin yarıdan fazlasını ülkeye sokmadı.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı sınır polisinin tespit ettiği belgesiz göçmenlerin yarıdan fazlasının ülkeye girişine engel olduğunu açıkladı. Reddedilenlerin oranı geçen yıla göre arttı.

Alman makamları bu yılın ilk yarısında uygun belgelere sahip olmadan ülkeye girmek isteyenlerin yarıdan fazlasını sınırda geri çevirdi. Bu, geçen yıla kıyasla belirgin bir artışa işaret ediyor. Ülkenin dış sınırlarından sorumlu federal polis 2023 boyunca yasa dışı giriş yapmaya çalışanların yüzde 28'ini engellemişti.

Federal İçişleri Bakanlığı söz konusu veriyi Sol Parti milletvekili Clara Bünger'in sorusu üzerine açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2024'ün ilk altı ayında 42 bin 307 belgesiz geçiş tespit edildi, bu kişilerin 21 bin 661'i geri çevrildi. Geçen yılın tamamında ise polis, uygun belgeye sahip olmadan ülkeye girmek isteyen 127 bin 549 kişiyi durdurmuş, 35 bin 618'ini geri göndermişti.

Aynı dönemde sınırda iltica başvurusunda bulunanların sayısı ise düştü. Geçen yılın ilk altı ayında geçerli belgesi olmadan Almanya'ya girmeye çalışırken yakalananların yüzde 45'i iltica başvurusunda bulunmuştu. Bu oran 2024'ün ilk altı ayında yüzde 23'e düştü.

Geçişine izin verilmeyenlerin sayısındaki artış, özellikle Polonya ve Çekya sınırlarında bir hayli belirgin oldu. Almanya serbest seyahat öngören Schengen Bölgesi içindeki Çekya, Polonya ve İsviçre sınırlarında geçen Ekim ayından beri kontrol uyguluyor. Avusturya sınırında ise 2015'ten beri kontroller yapılıyor.

İltica başvuruları azaldı

Almanya'ya yapılan iltica başvurularıyılın ilk sekiz ayında ise beşte bir oranında azaldı.

Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından dün yayımlanan verilerine göre, bu yılın ilk sekiz ayında Almanya'ya 160 bin iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 204 bin olmuştu. İltica talep edenler arasında ilk iki sırayı Suriye ve Afganistan vatandaşları alırken, Türkiye'den gelenler 20 bin 426 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.
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