Samanyolu Haber /Gündem / Almanya binlerce Türkiyeli işçiye 'geçici' kapı açıyor; Kalifiye olmasına gerek de yok /26 Haziran 2022 10:10

Almanya binlerce Türkiyeli işçiye 'geçici' kapı açıyor; Kalifiye olmasına gerek de yok

Son dönemde ekonomik krizle birlikte çok sayıda kalifiye Türk çalışanı Batı'ya gitmek için farklı yollar ararken, Almanya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Almanya bu sefer binlerce işçiye kapı açacak. Üstelik bu sefer kalilifiye çalışan da aramıyor.

SHABER3.COM

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, Almanya’nın içişleri bakanlığı, ulaştırma bakanlığı ve çalışma bakanlıklarına dayandırdığı haberde, ülkede binlerce yabancı işçi alınacağını duyurdu. Gazete, Almanya’daki havalimanlarındaki çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle doldurulmanın planlandığını aktardı.

Son haftalarda Almanya’daki havalimanlarında çalışan sıkıntısı dolayısıyla uzun kuyruklar oluştu. Başta Almanya olmak üzere son haftalarda birçok Avrupa ülkesinde Covid-19 yasaklarının kalkmasıyla havalimanlarında bir yoğunluk meydana geldi.

Bild am Sonntag, Almanya bakanlıkların ortak bir kampanya yaparak 2.000 ile 3.000 yabancı çalışanı işe almayı planladığını yazdı. Bu plan kapsamında binlerce Türk vatandaşının Temmuz ayından itibaren birkaç ay süreyle Almanya’da çalışabileceği belirtili.

Gazeteye konuşan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Çalışanlara iyi bir maaş ve kısa bir için düzgün bir kalacak yer sağlamalıyız. İnsanları sömürmemeli ve sosyal bir fark yaratmamalıyız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya binlerce Türkiyeli işçiye 'geçici' kapı açıyor;... Sonraki Haber >>

Dev güneş patlaması korkuttu

Dev güneş patlaması korkuttu

Polisler avanta yemek vermeyen kebapçıyı linç etti

Polisler avanta yemek vermeyen kebapçıyı linç etti

''The Rise of the Light'' Musical

''The Rise of the Light'' Musical

İşte AİHM'nin önünde gerçekleştirilen Barışçıl eyleme gelen tüm video mesajlar

İşte AİHM'nin önünde gerçekleştirilen Barışçıl eyleme gelen tüm video mesajlar

AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

AP Milletvekili Dietmar Koster Mep'in mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Andrej Hunko'nun mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avukat Walter Vansteenbrugge'ün mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Avulat Johan Heymans'ın mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Lise Christoffersen'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı

Enes Kanter'in mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:28