Samanyolu Haber /Gündem / Almanya bir aşı daha geliştirdi : Yeni aşı ile ilgili son aşamaya geçildi /15 Aralık 2020 14:31

Almanya bir aşı daha geliştirdi : Yeni aşı ile ilgili son aşamaya geçildi

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, koronavirüs (Covid-19) aşısı için klinik denemelerde son aşamaya geçildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Şirketten yapılan açıklamada, mRNA teknolojisine dayanan “CVnCoV” adlı aşı adayının faz 2b/3 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, aşının testleri için ilk gönüllünün kayıt olduğu belirtilerek, Avrupa ve Güney Amerika'daki denemelere 35 bin fazla kişinin katılacağına işaret edildi.

Avrupa Birliği (AB), CureVac firmasının Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 405 milyon doz alımı sözleşmesi imzalamıştı.

Öte yandan, mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, merkezi Almanya'da bulunan CureVac'ın Kovid-19 aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülmüştü.

Alman hükümeti ise 15 Haziran 2020’de şirketin yüzde 23 hissesini 300 milyon avroya satın almıştı.

CureVac, mRNA tabanlı bir koronavirüs aşısı geliştirilmesine odaklanıyor. Şirketin, ABD'nin Boston kentinde de laboratuvarı bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya bir aşı daha geliştirdi : Yeni aşı ile ilgili... Sonraki Haber >>

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

48 Saatte, çalışan bir otoyolun altına tünel yaptılar

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:43