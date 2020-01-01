Almanya bir nükleer santralini daha kapatıyor

Alman Çevre ve Doğayı Koruma Federasyonu (BUND) reaktörün kapatılmasını memnuniyetle karşıladı. Bir BUND sözcüsü, nükleer enerjinin yavaş yavaş sonlandırılmasının çevrenin koruması ve temiz enerji adına önemli bir adım olarak değerlendirdi.







Ancak, Alman hükümetinin nükleer enerjinin aşamalı olarak kaldırılması bürosuna başkanlık yapan Wolfram König, aynı anda kömür ve atom enerjisinden aşamalı olarak vazgeçmenin ülke için büyük "bir zorluk" olduğu konusunda uyarıda bulundu.





Euronews'te yer alan habere göre 35 yıldır hizmette olan Philippsburg santrali Baden-Württemberg eyaletinin yüzde 6’lık enerji ihtiyacını karşılıyordu. Bölgedeki ikinci santral olan Neckarwestheim 2’nin ise aşamalı olarak 2022’ye kadar kapatılması bekleniyor.





Almanya, Fukushima’daki felaketin oluşturduğu nükleer kriz sonrası, 2022 yılına kadar ülkedeki 17 nükleer santralinin devre dışı bırakacağının sözünü vermişti.







Geçtiğimiz gün de İsveç, 40 yıldan fazla çalıştıktan sonra en büyük güç istasyonundaki dört nükleer reaktörden birini kapatmıştı. Karara gerekçe olarak artan maliyet ve kar oranının düşüklüğü gösterilmişti.



