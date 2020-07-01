Almanya Borsası çöktü!

Deutsche Boerse AG'nin elektonik işlem sistemi 1 Temmuz Çarşamba günü teknik arıza sebebiyle durdu. Borsada işlemler bu yıl ikinci kez kesilmiş oldu.







Arıza sebebiye bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde türev işlemler ve hisse senetleri işlemlerinde aksaklık meydana geldi. Danimarka bu yüzden tahvil ihalesini iptal etti.





Almanya'nın büyük ve orta sermayeli şirketlerini içeren HHDAX Endeksi'ndeki 99 hissenin sadece 30 kadarı için, Orta Avrupa saati ile 10:29 itibarıyla Xetra'da elektrononik işlem yapılabiliyordu.





TAHVİL İHALELERİ AKSADI





Xetra'ya göre genelde çok daha düşük işlem hacimlerinin görüldüğü Frankfurt işlem platformunda ise işleyiş normal devam etti.





Vadeli ürünler için temel platformlardan biri olan Eurex Borsası'nda meydana gelen arıza Avrupa'da tahvil satışlarında aksamalara sebep oldu.





Alman tahvil vadelilerin fiyatları Londra saati ile 07:47'den bu yana güncellenemezken, Danimarka teknik zorluklardan dolayı tahvil ihalesini iptal etti.





Viyana, Prag, Budapeşte, Ljubljana ve Zagreb'deki hisse senedi işlemleri de Deutsche Börse’nin T7 işlem altyapısını paylaşmalarından dolayı çökmüş durumda.





TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?





Nisan ayının ortalarında T7 sisteminde meydana gelen diğer bir aksaklıktan dolayı, aynı Orta ve Doğu Avrupa hisse senedi piyasalarında işlemler durmuştu.





Borsa sözcüsü, sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıldığını, ancak işlemlerin tekrar ne zaman başlayacağının belli olmadığını belirtti.



