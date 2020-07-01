Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya Borsası çöktü! /01 Temmuz 2020 12:58

Almanya Borsası çöktü!

Almanya Borsası'nda elektronik işlem sistemindeki teknik arıza Avrupa'da işlemlerin aksamasına yol açıyor.

SHABER3.COM

Deutsche Boerse AG'nin elektonik işlem sistemi 1 Temmuz Çarşamba günü teknik arıza sebebiyle durdu. Borsada işlemler bu yıl ikinci kez kesilmiş oldu.

Arıza sebebiye bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde türev işlemler ve hisse senetleri işlemlerinde aksaklık meydana geldi. Danimarka bu yüzden tahvil ihalesini iptal etti.

Almanya'nın büyük ve orta sermayeli şirketlerini içeren HHDAX Endeksi'ndeki 99 hissenin sadece 30 kadarı için, Orta Avrupa saati ile 10:29 itibarıyla Xetra'da elektrononik işlem yapılabiliyordu. 

TAHVİL İHALELERİ AKSADI

Xetra'ya göre genelde çok daha düşük işlem hacimlerinin görüldüğü Frankfurt işlem platformunda ise işleyiş normal devam etti.
Alman borsası tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı | Dünya haberleri

Vadeli ürünler için temel platformlardan biri olan Eurex Borsası'nda meydana gelen arıza Avrupa'da tahvil satışlarında aksamalara sebep oldu. 

Alman tahvil vadelilerin fiyatları Londra saati ile 07:47'den bu yana güncellenemezken, Danimarka teknik zorluklardan dolayı tahvil ihalesini iptal etti.

Viyana, Prag, Budapeşte, Ljubljana ve Zagreb'deki hisse senedi işlemleri de Deutsche Börse’nin T7 işlem altyapısını paylaşmalarından dolayı çökmüş durumda. 

TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Nisan ayının ortalarında T7 sisteminde meydana gelen diğer bir aksaklıktan dolayı, aynı Orta ve Doğu Avrupa hisse senedi piyasalarında işlemler durmuştu.

Borsa sözcüsü, sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıldığını, ancak işlemlerin tekrar ne zaman başlayacağının belli olmadığını belirtti. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Borsası çöktü! Sonraki Haber >>

Her şey bugün yeni başlıyor!

Her şey bugün yeni başlıyor!

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Kanter, Kanada devlet televizyonunda hukuksuzlukları anlattı

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

Yandaş muhabiri stüdyoda kendinden geçti

AKP'ye videolu mesaj

AKP'ye videolu mesaj

Bir yudum Huzur

Bir yudum Huzur

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Dönemin Ankara Başsavcısından 15 Temmuz itirafı

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Kaçırılan Yusuf Bilge Tunç’un babası hala cevap bekliyor

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Feyzioğlu'na unutamayacağı ders: Avukatlar sırtlarını dönüp alana sokmadı

Baro başkanlarına Ankara yasak!

Baro başkanlarına Ankara yasak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:25