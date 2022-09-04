Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya, Bosna-Hersek'i 92-82 yendi. Ancak maçta Almanya uzun bir süre çok daha fazla zorluk yaşadı.





18'er sayı ile Dennis Schröder ve Franz Wagner bu önemli başarının en skorer oyuncuları oldular ve bu da Fransızlara karşı yapılan darbeden sonra başlangıç ??pozisyonunu daha da geliştirdi (76:63). Ancak Almanya son aşamada İspanya veya Türkiye gibi güçlü rakiplerden kaçınmak için iyi bir grupta olması gerekiyor.





Alamn hoca, ilk turnuva maçına kıyasla başlangıç ??kadrosunu yalnızca bir pozisyonda değiştirdi. Jonas Wohlfarth-Bottermann'ın yerini alan pivot Daniel Theis, Dennis Schröder, Franz Wagner, Nick Weiler-Babb ve Johannes Voigtmann Perşembe günü olduğu gibi sahadaydı.





Fransa'ya karşı sergilediği güçlü savunma performansının ardından Alman ekibi bu kez de sorunlar yaşadı. Özellikle NBA profesyoneli Jusuf Nurkic ve Dzanan Musa'yı durdurmak zor oldu.





Boşnaklar maçta bir çok kez topa hakim oldu. Ve ikinci yarının başlangıcı mükemmel geçti. Son çeyrek öncesi maç 70-58 oldu. Maça ağırlığını koyan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci grup maçını da kazandı. Takım Bosna-Hersek'e 92-82'lik skorla geçti. Hem hücumda hem de savunmada güçlü olan ikinci yarı ve üçüncü çeyrekteki Alman performansın belirgin şekilde artmasıydı. NBA yıldızları galibiyette büyük rol oynadı. Almanya şimdi Litvanya ile karşılaşacak, Bosna-Hersek ise Slovenya ile karşılaşacak.