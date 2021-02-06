Nordic Monitor, Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği ilahiyat Profesörü Suat Yıldırım ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın 4 Ocak 2021 tarihinde savcılığa yolladığı Almanya'nın cevap yazısını yayımladı.
Türkiye'nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak gösterilen 80 yaşındaki Yıldırım için Türkiye; terör örgütü kurup yönetme, siyasi ve askerî casusluk, nitelikli zimmet, resmî belgede sahtecilik, suç gelirlerini aklamak dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmişti.
Almanya'dan gelen resmî cevap metninde Yıldırım'ın Almanya'da olmadığı vurgulanırken, talepnamede tasvir edilen fillere dikkat çekiliyor.
Almanya'da olsa bile idam cezası yerine uygulanan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılandığı için iadesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.