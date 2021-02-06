Nordic Monitor, Türkiye'nin Almanya'dan iadesini istediği ilahiyat Profesörü Suat Yıldırım ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın 4 Ocak 2021 tarihinde savcılığa yolladığı Almanya'nın cevap yazısını yayımladı.







Türkiye'nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak gösterilen 80 yaşındaki Yıldırım için Türkiye; terör örgütü kurup yönetme, siyasi ve askerî casusluk, nitelikli zimmet, resmî belgede sahtecilik, suç gelirlerini aklamak dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltmişti.













