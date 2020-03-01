Samanyolu Haber /Gündem / Almanya bugünden itibaren kapılarını açıyor /01 Mart 2020 09:50

Almanya bugünden itibaren kapılarını açıyor

Almanya’da hükümetin, giderek büyüyen iş gücü açığını kapatmak amacıyla çıkardığı yasa 1 Mart’ta yürürlüğe giriyor. Yasayla, istenen şartları yerine getirenler iş aramak için Almanya’ya gelebilecek, AB üyesi ülkelerle birlikte üçüncü ülkelerden de iş gücü sağlanacak.

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FEDERAL Çalışma Bakanlığı’nın raporlarına göre Almanya’da 1 milyon 200 binden fazla kalifiye iş gücü açığı var. Raporda, açık nedeniyle Alman ekonomisi yılda yaklaşık 30 milyar Euro kayba uğruyor. Ülkede her yıl işe giren sayısından 300 bin fazlası emeklilik ya da başka nedenlerle işi bırakıyor. 


Bu açık gelecek yıllarda daha da artacak. Uzmanlar, yurt dışından iş gücü gelmemesi durumunda 20 ila 64 yaş arası çalışan sayısının 2030 yılı itibarıyla 3 milyon 999 bin düşerek bu yaş gurubunda çalışan sayısının 45 milyon 900 bine gerileyeceğini hesaplıyor. 2060 yılında ise çalışan sayısı 10 milyon 200 bin azalacak.


YASA 7 HAZİRAN’DA ÇIKTI

Başbakan Angela Merkel ve koalisyon hükümeti de bu açığı AB üyesi ülke vatandaşlarıyla gideremeyeceğini anlayınca, 7 Haziran 2019’da çıkardığı yasayla kalifiye işçilere kapılarını açtı. Yasaya göre, ülkesinde meslek eğitimi almış veya üniversite mezunu olanlar, diplomalarını tanıtmaları halinde Almanya’da çalışabilecek. Yasa, iş sözleşmesi imzalamadan da Almanya’ya gelme olanağı tanıyor. Buna göre; meslek diplomasına sahip olanlar, altı aylık vize alıp Almanya’ya iş aramaya gelebilecek, bu süre içinde haftada 10 saat deneme amaçlı çalışabilecek, kurs ve staj programlarına katılarak mesleki açıdan kendilerini geliştirebilecek. İş sözleşmesi imzalamayanlar herhangi bir sosyal yardımdan yararlanamayacak ve bu süre içinde geçimlerini kendileri sağlayacak.
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