Almanya'da bu da oldu: 100 yaşını aşan insan sayısında rekor artış

Almanya'da 100 yaşını aşan insanların sayısı artıyor. Federal İstatistik Kurumu'nun Wiesbaden'de yaptığı açıklamaya göre, 2024 yılı sonu itibarıyla ülkede 100 ve üzeri yaş grubuna giren 17 bin 900 kişi tespit edildi. Açıklamada 100 yaş üzeri nüfusun 2011 yılına kıyasla yüzde 24 arttığına vurgu yapıldı.





Kurumun açıkladığı verilere göre, 2024 yılı sonunda 100 yaşın üzerindeki kadınların oranı yüzde 83,8 iken 2011 yılında ise bu oran yüzde 87 olarak kaydedildi.





100 yaş ve üzerindekilerin en fazla bulunduğu kent Hamburg. Bavyera eyaleti ise sıralamanın en altında yer alıyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre 100 yaş ve üzeri nüfus sadece Almanya'da değil dünya genelinde de arttı. İstatistik Dairesi'nin Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayandırdığı bilgiye göre, 2011'de dünya genelinde 10 bin kişiden 0,4'ü 100 ve üzeri yaş grubuna girerken 2024 sonunda bu sayı 0,7 oldu. 2024 rakamlarına göre 100 ve üzeri yaşındakiler en fazla Japonya (121 bin), ABD (70 bin) ve Çin'de (43 bin) kaydedildi.





Türkiye'de 7 bin 632 kişi 100 yaşını aştı

Türkiye'de ise TÜİK'in 13 Mart'ta açıkladığı 2024 nüfus raporuna göre, yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, söz konusu yılda 7 bin 632 olarak saptandı. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2024 yılında yüzde 63,4'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.





Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 194 ülke arasında 75'inci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 36,2 ile Monako, yüzde 29,8 ile Japonya ve yüzde 24,6 ile İtalya oldu.