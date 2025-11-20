Almanya bunu konuşuyor: Orduya ülke içinde vurma yetkisi verildi

Başbakan Friedrich Merz'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, Hava Güvenliği Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısı kabul edildi.





Yasa tasarısı, Alman ordusu Bundeswehr'in iç güvenlikte rol üstlenmesine kapı aralıyor.





Tasarı, Federal Meclis'te kabul edildiği takdirde Alman ordusu, insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadelede iç güvenlik kurumlarına destek olacak.





Hatta Savunma Bakanlığı, İHA kaynaklı tehdidin çok ciddi olması halinde tek başına ordunun devreye girmesi kararını alabilecek.





Bu reform neden gerekli görüldü?

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da ordunun iç güvenlikte oynayabileceği rol, Anayasa'da ciddi şekilde sınırlandırılmış durumda.





Ancak son zamanlarda diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da İHA kaynaklı tehdit algısının artması Merz hükümetini harekete geçirdi.





Son haftalarda Almanya hava sahasında, özellikle "kritik altyapı" olarak nitelendirilen bölgelerde İHA'ların gözlemlenmesi, güvenlik endişelerine yol açmıştı.





Ayrıca Berlin ve Münih havalimanları yakınlarında görülen İHA'lar, hava trafiğinin durmasına, gelen uçakların başka havalimanlarına yönlendirilmesine yol açmıştı.





Ordu hangi durumda devreye girecek?

Yasa tasarısı, Almanya sınırları içerisinde İHA tehlikesi durumunda ordunun hangi koşullarda müdahale edebileceğinin çerçevesini belirliyor.





Bundeswehr, olağanüstü durumlarda tehlike arz eden İHA'lara karşı güç kullanabilecek, yani İHA'yı vurabilecek ya da sinyal bozma teknolojisi gibi araçlarla müdahale edebilecek.





Tasarıda aynı zamanda bunun ancak söz konusu İHA'nın insan hayatına veya kritik altyapıya tehdit oluşturması ve tehlikeyi önleyecek başka hiçbir yolun bulunmaması durumunda söz konusu olabileceği belirtiliyor.





Hava Güvenliği Yasası'ndaki reform ayrıca polisin, ordudan teknik destek talep etmesine ve belli şartlar altında askeri ekipman kullanmasına da izin veriyor.





Normalde Almanya'da ordunun iç güvenlikte devreye girdiği durumlar için İçişleri Bakanı'nın onayı lazım. Artık bu koşul, İHA'lara karşı savunmada ortadan kalkacak.





Bununla birlikte tasarıda, İçişleri Bakanlığı'nın ordunun müdahalesi konusunda gecikmeksizin bilgilendirilmesi gerektiği belirtiliyor.





Meclise sunulacak yasa tasarısının gerekçe bölümünde, İHA'lara karşı savunmada askerin hızlı bir şekilde devreye girmesinin büyük önem taşıdığı, hükümetin bu nedenle daha hızlı bir karar alma sürecine imkan sağlanmasını gerekli gördüğü kaydediliyor.





İçişleri Bakanı Dobrindt: Ordunun devreye girmesi gerekiyor

Tasarıyı hazırlayan ve Bakanlar Kurulu'na sunan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "Her İHA otomatik olarak bir tehdit anlamına gelmez, ancak her gözlemlenen İHA tehdit oluşturabilir” açıklamasını yaptı.





Bu reformla yeni gelişmelere ve tehditlere yanıt vermek ve ihtiyaç duyulan hazırlıkları yapmak istediklerini söyleyen Dobrindt, polisin özellikle büyük İHA'larla mücadele edemeyeceğini, ordunun devreye girmesinin gerekli olduğunu kaydetti.





Bakan, bu yasa tasarısı sayesinde orduya İHA'lara karşı mücadelede, "önleme ve vurma" yetkisinin verildiğini vurgularken, ayrıca bunun için gerekli karar alma süreçlerinin de hızlandırıldığını belirtti.





Savunma Bakanı Pistorius: Anayasa'ya uygun

Savunma Bakanı Boris Pistorius da reformun kabinede kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.





Pistorius, muhalefetten ordunun iç güvenlikte rol üstlenmesine yükselen tepkilere de yanıt verdi.





Adalet Bakanlığı dahil tüm bakanlıklar arasında tasarının Anayasa'ya uygun olduğu konusunda görüş birliği olduğunu aktaran Pistorius, mevcut düzenlemelerle de ordunun müdahale edebileceğini, reformla bunun için gerekli karar alma süreçlerinin hızlandırılacağını savundu.