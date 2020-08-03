Samanyolu Haber /Dünya / Almanya bunu tartışıyor: Okullarda maske zorunlu mu olsun, serbest mi? /03 Ağustos 2020 19:18

Almanya bunu tartışıyor: Okullarda maske zorunlu mu olsun, serbest mi?

Almanya’da birçok eyalette eğitim ve öğretim yılına başlanıyor. Korona gölgesinde eğitim maske tartışmalarını beraberinde getiriyor. Federal Eğitim Bakanı okulda maske mecburiyetini savunuyor.

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Panorama News'wte yer alan habere göre Federal Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, okullarda maske takma mecburiyeti talep etti. Welt am Sonntag gazetesinin sorularını yanıtlayan Bakan Karliczek, eyaletlerin okullarda mesafe kurallarının kaldırılması talebinin anlaşılır olduğunu, ancak böyle bir durumda hijyen ve maske takma kurallarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Öte yandan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden okullar bugün açıldı. Hamburg eyaletinde ise perşembe günü açılacak.

Önümüzdeki  hafta Berlin, Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yeni öğretim yılına başlanacak. Korona salgınına rağmen “normal” eğitime dönülmesi bekleniyor.

Berlin, Bavyera ve Baden-Württemberg gibi birçok eyalet okul binalarında maske mecburiyetini  duyurmuştu.
Ancak maske takma mecburiyetinin sınıflarda uygulanmayacağı bildirilmişti. Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Saksonya’da ise maske kuralına ilişkin düzenleme okul idarelerine  bırakıldı.
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