Almanya büyük gaz krizine hazırlanıyor









Şehir genelinde tüm kamu binalarında ısıtma sistemleri kapatıldı ve sıcak su kesildi.





Rusya, Almanya’ya giden Kuzey Akım 1 boru hattında akış miktarını kapasitenin yüzde 40’ından 20’sine düşürme kararı almıştı. Avrupa Birliği ülkeleri ise enerji tüketimini düşürecek önlemlere başvurmakta uzlaştı.





Kentteki kamu binalarının yanı sıra, yüzme havuzlarında ve spor komplekslerinde de sıcak su kesintisi uygulanacak.





Kent meydanlarındaki çeşme ve fıskiyeler de kapatılıyor. Öte yandan şehrin önemli binalarındaki gece aydınlatmaları da artık görülemeyecek.





Tüketimi yüzde 15 azaltma hedefi

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay yaptığı açıklamada, büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden gaz krizinin üstesinden gelebilmek için, şehrin enerji tüketiminde yüzde 15 düşüş hedeflediklerini söyledi.





Önlemlerin uygulanacağı dönemde kamu binalarında, Nisan ayından Eylül sonuna kadar ısıtma sistemleri açılmayacak. Yılın geri kalanında ise bazı istisnalar dışında oda sıcaklığı 20 santigrat dereceyle sınırlanacak.





Hannover'deki yüzde 15 kesinti uygulaması, Avrupa Birliği'nin Rus gazı krizine karşı aldığı önlemlerle de uyumlu.





AB Enerji Bakanları, Rusya'dan gelen gaz arzında muhtemel kesintilere karşın enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış gaz talebinin yüzde 15 azaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı.





Berlin'de de ışıklandırma azaltılıyor

Önlemlerden Almanya'nın başkenti Berlin de etkilenecek.





Gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak.





Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve enerji politikalarındaki tehditleri karşısında enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bu özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız" ifadesini kullandı.





Açıklamada, Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri, birçok heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının, kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı kaydedildi.









Kuzey Akım 1'de gaz tedariki azaldı

Kuzey Akım 1, Rusya’nın St. Petersburg kenti yakınlarından başlayıp Almanya’nın kuzeydoğusuna kadar uzanan, Baltık Denizi’nin altında 1200 kilometre uzunluğa sahip bir boru hattı. Yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçti ve Rusya’dan Almanya’ya günde azami 170 milyon metreküp gaz taşıyor.

Gazprom, Mayıs ayında Yamal Gaz Boru Hattı'nı kapattı. Bu, Belarus ile Polonya arasında bulunan, Almanya ile diğer Avrupa ülkelerine gaz taşıyan bir hattı.

Ardından Haziran ayında Gazprom, Kuzey Akım 1 üzerinden yapılan gaz tedarikini yüzde 75 oranında azalttı.

Taşınan gaz miktarı günde 170 milyon metreküpten günde 40 milyon metreküpe düştü.

Gazprom, Temmuz başında da bakım işlerini gerekçe göstererek Kuzey Akım 1 boru hattını 10 gün süreyle kapattı.

Şimdi boru hattının yeniden açılmasından kısa süre sonra, Gazprom gaz arzını azami kapasitesinin yüzde 20’sine düşüreceğini açıkladı.



