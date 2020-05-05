Samanyolu Haber /Dünya / Almanya camileri açıyor: Nasıl ibadet edilecek? /05 Mayıs 2020 14:03

Almanya camileri açıyor: Nasıl ibadet edilecek?

Almanya'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık sekiz haftadır kapalı olan camilerin, kademeli olarak ve sıkı tedbirlerle yeniden ibadate açılıyor.

SHABER3.COM

Almanya’da esnetilmeye başlanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kiliselerin ardından camilerde de toplu ibadete izin verilmeye başlanıyor. Camiilerin sıkı tedbirler altında Cumartesi günü kapılarını yeniden açması planlanıyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık sekiz haftadır kapalı olan camilerin, kademeli olarak yeniden ibadate açılması planlanıyor.

artigercek.com'da yer alan habere göre altı büyük Müslüman derneğinin çatı kuruluşu olan Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM), camilerin yeniden ibadete açılabilmesi için 16 maddelik bir plan hazırladı. Buna göre, Cumartesi gününden itibaren camilerde yeniden namaz kılınabilmesi mümkün olacak.

KRM Sözcüsü Burhan Kesici, camilerde yeniden namaz kılınabilmesi için salgınla mücadele önlemlerinin yakından takip edileceğini ve gerektiğinde tedbirlerin genişletilebileceğini söyledi. Kesici, mevcut koronavirüs salgının hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

İlk etapta toplu namazların, katılımın nispeten az olduğu sabah, öğle ve akşam namazı ile sınırlı kalması planlanıyor.

Ramazan ayı boyunca yoğunluğun normalden daha da fazla olacağı düşünülen yatsı, Cuma ve Bayram namazlarına ise şimdilik izin verilmiyor.

SECCADE ZORUNLULUĞU

Hazırlanan plan kapsamında, Almanya’daki camilere 12 yaşından küçüklerin girilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca camide ibadet etmek isteyenler maske takacak ve ancak kendi seccadeleriyle namaz kılabilecek.

İbadete açılacak camilerde aynen kiliselerde olduğu gibi ziyaretçi sayıları sınırlı tutulacak. İbadetlerde cemaat içinde "en az 2 metrelik fiziki mesafe” ve "her on metrekareye azami bir kişi şartı” aranıyor. Ayrıca olası bir koronavirüs enfeksiyonu durumunda geriye dönük takip için camiye gelenlerin isim ve iletişim bilgileri kayıt altında tutulacak. Salgın nedeniyle camide abdest alınmasına da izin verilmeyecek. Nikah ve düğün gibi özel ya da dini kutlamalara izin verilmeyecek. Cenaze törenleri ise ancak en yakın aile bireyleri ile eyaletlerin izin verdiği ölçüde yapılabilecek.
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