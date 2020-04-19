Samanyolu Haber /Dünya / Almanya corona'da umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada hayata döndüm /19 Nisan 2020 12:21

Almanya corona'da umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada hayata döndüm

Ebolaya karşı üretilen ve corona virüsü tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuşan Almanya'daki hastalardan Curtis Warren yaşadıklarını anlattı.

SHABER3.COM

ABD, Almanya ve Danimarka’da yapılan testler sonucunda corona virüsü tedavisinde etkili olabileceği düşünülen Remdesivir ilacıyla ilgili umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Sözcü Gazetesi'nde Ali Gülen imzasıyla yer alan haberde Almanya’nın Münih şehrinde 40 derece ateş, yoğun öksürük ve göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Curtis Warren Puckett 7 günde tamamen iyileşti.

Olayı manşetine taşıyan Bild gazetesi Puckett'ın durumunu “Büyük umut. Yeni ilaç iyileştiriyor” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

GÖNÜLLÜ OLARAK KATILDI

31 Mart’ta hastaneye kaldırılan Puckett, Dr. Christoph Spinner'ın, “Remdesivir adlı ilacı gönüllüler üzerinde deniyoruz. Siz de katılmak ister misiniz?” sorusuna olumlu yanıt verdiğini belirterek, “Hastaneye geldiğimde 40 derece ateşim vardı. Şiddetli öksürük ve göğüs ağrısı da vardi. Çok korkuyordum ve paniklemiştim” dedi.

SERİ ÜRETİME GEÇEBİLİR

KOAH ve astım hastalığı bulunan Puckett, “İlk uygulamadan sonra ateşim ertesi gün 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti. Hayata döndüm. 7 Nisan'da hastaneden taburcu edildim” dedi.

Ebolaya karşı geliştirilen Remdesivir adlı ilaç, dünyada 50 hastanede deneniyor. Bunların üçü de Almanya'da. Remdesivir'in yakında seri üretimine başlanacağı ve tüm hastalar için kullanımına onay verilebileceği öne sürülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya corona'da umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada... Sonraki Haber >>

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

İtalyan Belediye Başkanı salgına karşı Kur'an-ı Kerim okuttu

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Bir Ümittir Ramazan başlıyor

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Öldüren hata: Park halindeki savaş uçağı 'yanlışlıkla' füze ateşledi

Validen tuhaf sözler...

Validen tuhaf sözler...

Tayland'da şaşırtan görüntü

Tayland'da şaşırtan görüntü

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Akit'çilerin kanalında Cem Toker'i çıldırttılar

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:11:01