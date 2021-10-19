Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Covid-19 aşı bağış hedefini tutturamayabilir /19 Ekim 2021 19:14

Almanya, Covid-19 aşı bağış hedefini tutturamayabilir

Almanya, üreticiler ve tedarik sıkıntılarından kaynaklı bu yıl 100 milyon doz corona virüsü aşısı bağışlama hedefini tutturamayabilir.Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Thomas Steffen tarafından Avrupa Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu birimine yazılan Reuters’ın ulaştığı mektuba göre Steffen, aşı üreticileri tarafından fazla dozları bağışlamak isteyen AB ülkelerine “bürokratik, lojistik ve yasal problemler” çıkarıldığını ifade etti.

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Reuters’ta yer alan habere göre Steffen, üreticiler “uluslararası yardım isteklerine hızla cevap verilmesini neredeyse imkansız hale getiriyorlar” diye ekledi.Avrupa Komisyonu’na göre 100 milyon doz, Avrupa Birliği üye ülkelerinin daha yoksul ülkelere bu yıl yapacağını söylediği toplam bağışın yarısına denk geliyor.

Almanya, yabancılar ofisinin 19 Ekim’de yaptığı açıklamaya göre bu miktarın %17’sinden yalnızca biraz fazlasını bağışladı.Bu mektup bu zamana kadar hükümetler ve ilaç üreticileri arasında bağışlara dair yaşanan gerilimin en güçlü işaretlerinden biri.

AB ve zengin ülkeler, nüfusunun yalnızca çok küçük bir kısmı aşılanmış yoksul ülkelere daha fazla doz tedarik edilmesi konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yoğun baskılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Steffen, “Çoğu üye ülkelerde aşı fazlalığının artmasıyla yakında aşının küresel dağıtımına dair acil bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bazı ülkeler çok değerli olan dünyanın başka bölgelerinde acilen ihtiyaç duyulan aşıları büyük miktarlarda boşa atmak zorunda kalabilir” dedi.

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