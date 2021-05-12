Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Ramazan Bayramı mesajı /12 Mayıs 2021 11:49

Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri selamlıyorum” dedi.

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Steinmeier mesajında, “Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimle kutluyor, sizleri selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Almanya’daki Müslümanların bu yıl da bayramı küçük gruplar halinde kutlayacağını belirten Steinmeier, salgın nedeniyle getirilen kısıtlamaların anlayışla karşılanmasını istedi.

Steinmeier, salgın nedeniyle 2 yıldır bayramın ruhuna uygun şekilde kutlanamamasının acı olduğunu vurgulayarak, bayramı Covid-19 tedbirlerine uygun kutladıkları ve kurallara uydukları için Almanya'da yaşayan Müslümanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Aşılama ne kadar hızlı ilerlerse toplumun arzu ettiği güzel günlerin o kadar yakın olacağını umut ediyorum” dedi.
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