Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Zelenskiy arasında görüşme /05 Mayıs 2022 21:01

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Zelenskiy arasında görüşme

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Almaya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında bir görüşme yapıldığı belirtildi.

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Batılı ülkelerin Rusya karşısında Kiev yönetimine karşı silah destekleri sürerken Almaya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında bir görüşme yapıldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in telefonda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Steinmeier Zelenskiy’e, Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı verdiği cesur mücadelesine dayanışmasını, saygısını ve desteğini dile getirdi.

Açıklamada, Almanya’nın Ukrayna'nın kendisini savunma mücadelesine en başından beri mali, ekonomik ve askeri destek verdiği ve dayanışma içinde yanında olduğu ifade edildi.

İki liderin bu görüşmeyi "çok önemli ve çok iyi" olarak nitelendirdiği aktarılan açıklamada, geçmişten gelen rahatsızlıkların ortadan kaldırıldığı ve ikilinin yakın temasta kalmayı kararlaştırdığı belirtildi.
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