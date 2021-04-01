Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier o aşıyı oldu /01 Nisan 2021 16:22

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier o aşıyı oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı son günlerde tartışılan AstraZeneca aşını yaptırdı.

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Almanya Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Steinmeier'e Berlin’deki askeri hastanede AstraZeneca aşısı uygulandı.

Steinmeier aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, Almanya’da onaylanmış aşılara güvendiğini belirterek, "Bugün AstraZeneca ile ilk aşıyı oldum. Aşılama, salgından çıkış yolundaki en önemli adımdır." ifadesini kullandı.

65 yaşında olan Cumhurbaşkanı Steinmeier, halka da imkanları kullanarak aşılama kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender aşı önceliği sırasında başka bir grupta yer aldığı için kısa süre önce Kovid-19’a karşı aşı oldu.

Steinmeier, 2010’da böbrek hastası olan eşine kendi böbreğini vermişti.
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