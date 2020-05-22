Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Ramazan bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkede Müslümanlara yönelik artan şiddet ve taciz olaylarına dikkat çekerek Müslümanların korunması gerektiği uyarısında bulundu.





"Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine, camilere yönelik saldırılara, nefret ve dışlamaya tahammül gösteremeyiz, buna izin veremeyiz" diyen Steinmeier, Müslümanların ve camilerin güvenliğinin devletin olduğu kadar toplumdaki her bireyin de görevi olduğunu vurguladı.









Hanau kentinde şubat ayında göçmen kökenli dokuz kişinin öldürüldüğü saldırıya atıfta bulunan Steinmeier, bu yılki Ramazan'ın bu saldırının gölgesinde geçtiğini kaydetti. "Gözünü ırkçı nefret bürümüş failin kurbanları arasında çok sayıda Müslüman vardı. Bu olay beni son derece sarstı. Bu, bizim barışçı birlikte yaşamımıza ve insan onuruna saygı, hoşgörü ve çeşitlilik, inanç özgürlüğü gibi bu ülkede paylaştığımız bütün değerlere yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.





Steinmeier, "Cumhurbaşkanı olarak sizlere toplum olarak ırkçı nefretin her şekline kararlı bir şekilde karşı duracağımıza dair güvence veriyorum" dedi.





Steinmeier, Koronavirüs nedeniyle ibadet yerlerinde uygulanan kısıtlamalara uyarak salgının yayılmasına katkıda bulundukları için Müslümanlara da ayrıca teşekkür etti.





Dışişleri Bakanı'ndan mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da tüm Müslümanların Ramazan bayramını kutlayarak, Ramazan ayının aynı zamanda birliktelik anlamına geldiğini, Koronavirüs nedeniyle getirilen temas kısıtlamalarının ne kadar acı verici olduğunu anlayabildiğini söyledi. Maas, buna rağmen bu zor durumdan yaratıcı ve cömert jestlerin ortaya çıktığını ve bunun umut verici olduğunu kaydetti.





Dışişleri Bakanı, Ramazan ayında dünya çapında çatışma bölgelerindeki insani durumu göz önüne alarak Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği ateşkese pek çok bölgede uyulmamasını da eleştirdi. "Bazılarının son derece büyük bir duyarsızlıkla korona krizinin gölgesinde kendine avantaj sağlamaya çalıştığı" eleştirisinde bulunan Maas, "Yıllardır süren ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki insanların nefes alacak böyle bir molaya acilen ihtiyacı vardı. Alman hükümeti dünya çapında çatışmaların çözüme kavuşması ve korona krizinin olumsuz sonuçlarının giderilmesi için çalışmaya devam edecektir" mesajını verdi.