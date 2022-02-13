Almanya Cumhurbaşkanı'nı seçti

2017'den bu yana Almanya'nın cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier, bugün yapılan seçimle Federal Seçiciler Kurulu'nu oluşturan bin 472 delegeden bin 45'inin desteğini alarak bu göreve ikinci kez seçildi. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU’nun dahi desteğini alan Steinmeier’ın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.





Steinmeier’in yanı sıra, Sol Parti’nin aday gösterdiği hekim Gerhard Trabert, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adaylığını desteklediği eski CDU’lu politikacı Max Otte ve Hür Seçmenler'in adayı astrofizikçi Stefanie Gebauer, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.





Bu yıl delegeler korona pandemisi nedeniyle geleneksel olarak seçimin düzenlendiği Federal Meclis'in büyük salonunda değil, yine meclise ait olan Paul Löbe Binası'nın farklı katlarına dağılarak oy kullandılar.





Steinmeier: Demokrasi söz konusu olduğunda tarafsız olmayacağım

Steinmeier, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada Ukrayna krizinden demokrasiye ve pandemiye pek çok farklı konuya değindi.





“Evet, partiler üstü olacağım, ama demokrasi söz konusu olduğunda tarafsız olmayacağım’’ ifadelerini kullanan Steinmeier, "Demokrasiyi hedef alan beni karşısında bulunacak’’ diye konuştu.





Steinmeier kimdir? 66 yaşındaki Steinmeier, siyasi kariyerine 90'lı yıllarda eski Başbakan Gerhard Schröder'in yanında başladı. Hukuk alanında doktorası bulunan Steinmeier, Schröder Aşağı Saksonya eyaleti başbakanıyken yanında eyalet müsteşarı olarak görev aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Steinmeier, SPD, 1998'de Berlin'de hükümet kurma görevini elde edince, önce müsteşar ve daha sonra başbakanlık dairesi başkanı oldu.

2005-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2007’de Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı da yapan Steinmeier, 2013-2017 yılları arasında yeniden Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bin 253 delegenin 931'inin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

“Krizin sorumlusu Rusya’’

Barışın her zaman üzerine çalışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Ukrayna krizine de değindi. Steinmeier, “Askeri bir çatışma tehlikesinin, Doğu Avrupa’da bir savaşın eşiğindeyiz ve bunun sorumlusu Rusya’’ diye konuştu. Steinmeier, Rusya lideri Vladimir Putin’e seslenerek, “Ukrayna’nın boynundaki ilmiği çözün, bizimle Avrupa’da barışa yönelik bir yol arayışında olun’’ mesajını verdi.





Diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle dayanışma mesajı veren Steinmeier, "Onlar olmadan biz de barış içinde yaşamazdık’’ diye konuştu. Cumhurbaşkanı, Almanya’nın NATO ve Avrupa Birliği’ne bağlılığını da vurgulayarak, birliğin yükümlülüklerini benimsediklerini ifade etti.





Pandemide hatalar yapıldığını kabul eden Steinmeier, pandemi zamanı nefret ve yalan yayanlara, polis memurlarına, sağlık çalışanlarına ve belediye başkanlarına karşı tehdit ve şiddete başvurmaktan çekinmeyenlere yönelik ise, ‘’Buradayım ve kalıyorum’’ diye konuştu. Demokraside farklı görüşlerin ve tartışmaların elzem olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Ancak bir kırmızı çizgi var ve bu da nefret ve şiddette bitiyor. Bu ülkede bu kırmızı çizgiye sadık kalmalıyız’’ ifadelerini kullandı.





Sol Parti’nin adayına işbirliği çağrısı

Seçimde kendisine karşı yarışan diğer adaylara da saygı duyduğunu belirten Steinmeier, Almanya’da yoksulluğa karşı çalışmalarıyla tanınan ve evsizleri ücretsiz tedavi eden Sol Parti’nin adayı Gerhard Trabert’e özellikle evsizlerin durumuna birlikte odaklanma ve işbirliği çağrısı yaptı.

Steinmeier ve Sol Parti’nin adayı Trabert’in yanı sıra, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adaylığını desteklediği eski CDU’lu politikacı Max Otte ve Hür Seçmenler'in adayı astrofizikçi Stefanie Gebauer, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Bu yıl delegeler korona pandemisi nedeniyle geleneksel olarak seçimin düzenlendiği Federal Meclis'in büyük salonunda değil, yine meclise ait olan Paul Löbe Binası'nın farklı katlarına dağılarak oy kullandılar.





Cumhurbaşkanını kim seçiyor?

Almanya'da cumhurbaşkanı, Federal Alman Meclisi üyeleri, 16 eyaletin temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan bin 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçiliyor.





Son seçimlerle büyüyerek 736 vekil sayısına ulaşan Federal Meclis ve milletvekillerinin sayısı kadar eyaletler tarafından belirlenen delegeyle birlikte bu yıl cumhurbaşkanını seçecek toplam delegeler kurulu bin 472 kişiyi buldu.





Federal Meclis'e farklı partilerden giren 18 Türkiye kökenli vekile ilaveten, eyalet parlamentolarında yer alan bazı Türkiye kökenli vekiller de oy kullandı. Eyalet parlamentolarının önerisiyle seçilen delegeler arasında da çok sayıda Türkiye kökenli sivil vardı.





Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyunu kullanan ünlü isimler arasında ise koronavirüse karşı aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucusu Dr. Özlem Türeci ve ödüllü oyuncu Sibel Kekilli de vardı.