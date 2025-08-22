Almanya’da 18 yaşındaki Türkiye kökenli genç, polisi öldürdü

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün akşam yerel saat ile 18:00 sularında bir benzinciye soygun düzenlenmesi üzerine istasyon çalışanı polisi arayarak ihbarda bulundu. Alarma geçen ve olay yerine intikal eden iki polis memuru şüpheliyi takibe başladı. Zanlıyı saptayan memurların onu gözaltına alma girişimi sırasında şüphelinin polislerden birinin silahını alarak ateş açmaya başladığı, o sırada polislerden birinin aldığı iki kurşun yarası ile ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden polis memuru 34 yaşındaydı. Diğer polis memurunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.





Almanya’nın Saarland eyaletine bağlı Völklingen kentinde, bir benzin istasyonuna düzenlenen soygun sonrası kendisini kovalayan iki polisten birini öldüren zanlının 18 yaşında bir Türk-Alman vatandaşı olduğu açıklandı.Emniyetin verdiği bilgiye göre, olay sırasında şüpheli de vuruldu. Önce kaçtı, ancak daha sonra yakalanarak tutuklandı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 18 yaşındaki zanlının Saarbrücken bölgesinde yaşadığı da kaydedildi.Saarland Eyaleti Başbakanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Anke Rehlinger, genç polisin bir soygun sonrası yaşanan kovalamacada hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Rehlinger, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Genç bir polis memuru hayatından ve ailesinden koparıldı” ifadelerini kullandı.Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de “Völklingen’deki bu acımasız şiddet eylemi karşısında dehşete düştüğünü ve şoke olduğunu” vurgulayarak genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparılan polis memurunun derin yas içindeki ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarının yanında olduklarını kaydetti.