Almanya’da 2 şehir karantinaya alındı

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.







Wittenberg Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Covid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi. İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği aktarıldı.





Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı. Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide virüs tespit edilmesinin neden olduğu ifade edildi.





HANNOVER’DE KORONA VİRÜSÜ HASTALARI İÇİN HASTANE KURULUYOR





Hannover Belediyesi, virüs tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı. Daha önce Berlin eyaleti, Covid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.





HALK TEDBİRLERİ DOĞRU BULUYOR





Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü salgınla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını bekliyor. Almanların yüzde 88’i hükümetin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri doğru bulurken yüzde 8’i alınan önlemleri abartılı olarak değerlendirdi.





Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını belirtti.





Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.





BAZI EYALETLER İTALYA VE FRANSA’DAN HASTA ALACAK





Almanya’daki bazı eyaletler, salgından büyük ölçüde etkilenen İtalya ve Fransa’dan tedavi etmek için virüsü taşıyan hastaları kabul edecek.





Mecklenburg-Vorpommern eyaleti 6, Hessen eyaleti 14 ve Berlin eyaleti 5 hasta getireceğini açıklarken Aşağı Saksonya eyaletinin Sağlık Bakanı Carola Reimann da bu ülkelerden Covid-19 hastası almaya hazır olduklarını duyurdu.





Daha önce Saksonya eyaleti, İtalya’dan 8 hastayı kabul etmişti.