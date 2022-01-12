Almanya’da 2021 yılının en kötü kelimesi olarak ‘pushback’ (geri itme) seçildi

Özgürlük, demokrasi ve hukuk umuduyla yaşadıkları ülkelerden yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin sınırda geldikleri ülkeye geri gönderilmesinde kullanılan pushback (geri itme) Almanya’da 2021’in en kötü kelimesi seçildi.





Son zamanlarda sık sık gündeme gelen geri itme olayları nedeniyle Avrupa Birliği (AB), sınırdaki üye ülkelerin yasaları hiçe sayarak mültecilere şiddet uygulayıp geri ittiklerini belgeleyen Lighthouse Reports’un çalışmasının araştırılmasını istemişti.





Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Marburg şehrinde Jüri tarafından yapılan açıklamada, “yılın en kötü sözcüğü” olarak belirlenen ‘pushback’ kelimesinin İngilizcede mültecilerin veya düzensiz göçmenlerin sınırlardan yasa dışı şekilde geri gönderilmesi anlamını içerdiği belirtildi.





ZDF’de yer alan habere göre, yılın en kötü sözcüğünün başvuru yapılan 1300 kelime arasından seçildiğini kaydeden jüri, yılın en kötü ikinci kelimesinin ise “sprachpolizei” (dil polisi) olduğunu açıkladı.





Yılın en kötü sözcüğü 2020’de “Corona-Diktatur” (korona diktatörlüğü) olarak belirlenmişti.