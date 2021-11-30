Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da 3,5 milyon kamu çalışanına korona zammı ve ikramiye /30 Kasım 2021 14:21

Almanya’da 3,5 milyon kamu çalışanına korona zammı ve ikramiye

Sendikalarla yapılan anlaşma sonucu, üç buçuk milyon kamu çalışanı ve memurun maaşlarına gelecek yıl yüze 2,8 oranında zam yapılacağı ve her memura vergiden muaf olmak üzere 1.300 euro Covid-19 ikramiyesi verileceği duyuruldu.

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Almanya’da yaklaşık 3,5 milyon kamu çalışanı ve memurun maaşlarına gelecek yıl yüze 2,8 oranında zam yapılacağı ve her birine vergiden muaf olmak üzere 1.300 euro Covid-19 ikramiyesi verileceği açıklandı.

Pazartesi günü ver.di ve dbb adlı sendikalar tarafından duyurulan anlaşma, ayrıca sağlık çalışanları için ilave ikramiyeler ve yine sağlık sektöründe çalışan stajyerler için vergiden muaf 650 euro ikramiye verilmesini içeriyor.

Sendikalar, artan yaşam maliyetini ve üyelerinin pandemi sırasında çalışırken karşılaştıkları ek zorlukları gerekçe göstererek başlangıçta yüzde 5 oranıda bir ücret artışı talep etmişti.

Almanya’nın 16 eyaletinin çoğu ile imzalanan ve iki yıl geçerli olan anlaşma, özellikle dördüncü dalganın başladığı ülkede sağlık sektöründe yaşanan bir dizi grev sonrası önem kazanmıştı.

Anlaşma tüm eyaletlerdeki kamu hastanelerinde çalışanlar, öğretmenler dahil okullarda çalışan tüm memurlar, polis ve itfaiye teşkilatı ile diğer tüm bürokratları da kapsıyor.
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