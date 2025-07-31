Almanya’da 4 Türk’ü öldüren sanığa ömür boyu hapis

Almanya’nın Solingen kentinde 25 Mart 2024’te kundakladığı binada dört Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan 40 yaşındaki Alman Daniel S. ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.





Olayda, 28 ve 29 yaşındaki çift ile üç yaşında ve yeni doğmuş iki kızları hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.





Mahkeme heyeti, sanığın ömür boyu hapis cezasının ardından yaşamı boyunca güvenlik gözetiminde tutulmasına karar verdi. Almanya’da müebbet hapis cezası alan hükümlünün şartlı tahliyesi, bazı şartlara bağlı olarak 15 yıl sonra mümkün olabiliyor. Ancak suçun ağırlığına bağlı olarak ceza sonrasında da güvenlik gözetimi uygulanabiliyor.





(Fotoğraf: Selahattin Sevi - Velev)





TAZMİNAT DA ÖDENECEK

Mahkeme ayrıca kundaklama sonrasında hayatta kalanlara ve mağdurların yakınlarına 2 bin ila 20 bin euro tazminat ödenmesine de hükmetti.





Savcı, Pazartesi günü görülen duruşmada sanık için en yüksek cezayı talep etmişti. Birçok müdahil taraf da bu talebe katılmıştı.





Wuppertal Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada daha önce sanık Daniel S. hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.





Uyuşturucu bağımlısı ve işsiz olan sanık bu olaydan önce başka konutları da kundakladığını ve bir tanıdığına da pala ile saldırarak ağır şekilde yaraladığını itiraf etmişti.





Sanık Daniel S., son savunmasında, “Yaptıklarımla hayal bile edilmesi imkansız acılara neden oldum. Ailelerin sevdiklerini kaybetmesinin suçlusu benim. Ne yazık ki olanları ve zamanı geri çeviremem, sadece içtenlikle üzgün olduğumu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.





SAVCI: AŞIRI SAĞ BAĞLANTISI YOK

Sanığın hızlı itiraflarına rağmen, dava sürecinde sürekli yeni detayların gün yüzüne çıkmasıyla zorunlu hale gelen yeni soruşturmalar davanın görüldüğü süreci uzatmış, polis kapsamlı ek soruşturmalar yapmak zorunda kalmıştı.





Özellikle 40 yaşındaki sanığın itirafları dışında mağdur ailelerin avukatları aşırı sağcı ideoloji kaynaklı kundaklama olduğu ihtimali üzerinde durdu.





Mağdur avukatlarından Seda Başay-Yıldız, son aylarda kendi araştırmalarıyla sanığın aşırı sağcı bir düşünce yapısına sahip olduğunu gösteren bazı bilgileri ortaya çıkardığını savundu. Sanığın YouTube ve Google’da yaptığı aramalar, yine sanık tarafından kullanılan bir garajda bulunan ırkçı bir şiirin yazılı olduğu not, kız arkadaşıyla ırkçı bir sohbeti ve kime ait olduğu net olmayan bir diskte bulunan 166 aşırı sağcı dosya buna örnek gösterildi.





Sanığın oturduğu evin boş bir dairesinde Nazi liderleri hakkında edebiyat eserleri bulunduğu vurgulansa da savcılık bütün bunların “gerçek kanıt değeri olmayan, spekülasyonlar” olduğunu kaydetti ve garajda sol eğilimli hiciv partisi “Die Partei”e ait materyallerin keşfedildiğine de dikkat çekti.





Savcı Christopher Bona, sanığın dijital yaşamının on yıl geriye dönük olarak incelendiğini ve sağcı gruplarla herhangi bir temas veya bir radikalleşme emaresine rastlanmadığını belirtti. Sağcı içerikli olduğu belirtilen buluntuların da binde bir oranında olduğunu ifade etti.





ANNE BABA VE İKİ ÇOCUK ÖLDÜ

25 Mart 2024’te Solingen’de meydana gelen yangında, çatı katında yaşayan bir Bulgaristan vatandaşı ailenin dört bireyi hayatını kaybetti. 28 ve 29 yaşındaki anne ve baba ile üç yaşındaki ve birkaç aylık iki kızları hayatını kaybederken yanan binadan atlayan birçok kişi de ağır yaralandı. Sanığın, daha önce yanan evin arka binasında yaşadığı, ev sahibiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında evden çıkarıldığı ortaya çıktı.





Güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma ekibini 40 yaşındaki sanığa götürdü: Yangın gecesi, eski kiracı olan sanık, söz konusu saatte yanan evin yakınından sırt çantasıyla birkaç kez geçerken kayda alınmıştı ve o saatte olay mahallinde olduğu saptanan tek kişi oydu.





BAŞKA EYLEMLERDEN DE SORUMLU MU?

Duruşma sırasında, Daniel S.’nin yargılandığı davanın iddianamesinde yer almayan iki başka kundaklama olayından da şüpheli olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Buna göre, Faslı bir komşusuyla tartıştıktan sonra, kız arkadaşının Wuppertal’daki konutunda, arkadaşı taşındıktan kısa bir süre sonra yangın çıkardığı ve o olayda da eski bir arkadaşının arabasının da kundaklamada zarar gördüğü kaydedildi.





Wuppertal’daki konutta çıkan yangınla ilgili soruşturmalar, evde aynı anda iki ayrı noktada yangın çıkmasına rağmen, ilk incelemede “teknik arıza” olduğu varsayımıyla hızla kapatılmıştı. Ancak şimdi olayı inceleyen bilirkişinin bunun kundaklama saldırısı olduğundan yola çıkması üzerine Daniel S. hakkında ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.