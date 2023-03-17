Almanya’da 49 euroluk biletle seyahat dönemi başlıyor

49 euroluk bilet ‘Deutschlandticket’ Federal Meclis tarafından onaylandı. Yasa, Federal Konsey tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.







2022 yazında ülke genelinde geçerli olan aylık 9 euroluk biletin kalkmasının ardından özellikle dar gelirliler için 49 euroluk biletin getirileceği açıklanmıştı. Eylül 2022’den beri uygulamanın hayata geçmesi bekleniyordu. Alman Federal Meclisi (Bundestag), biletin finansmanı konusunda uzlaştı. Hükümet ve eyaletler uygulama için ayrı ayrı 1.5 milyar Euro kaynak sağlayacak. 49 Euro değerindeki biletler 3 Nisan’dan itibaren satılmaya başlanacak, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak





Koalisyon hükümeti, FDP’li Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Oylama öncesinde konuşan Wissing. “Bugün verdiğimiz karar, yerel toplu taşımanın tarihini yeniden yazmak için gerekenleri içeriyor. Bu reformla şunu gösteriyoruz: Almanya modern olabilir, Almanya dijital olabilir, Almanya basit olabilir.” dedi. Oylamada Sol Parti (Die Linke) çekimser kaldı, Birlik ve AfD aleyhte oy kullandı.





BİLET FİYATI 2025’E KADAR 49 AVRO

RND’ye konuşan SPD’li Ulaşım Politikaları Uzmanı Martin Kröber, 2025’in sonuna kadar sabit fiyatı koruyacaklarını söyledi. Kröber, “Federal Meclis onayıyla, artık bilet fiyatı değişmeyecek. Fiyatın en az 2025 sonuna kadar 49 avroda kalmasını sağlamak için çalışacağız.” ifadesini kullandı.