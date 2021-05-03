Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da 65 bin usta açığı var /03 Mayıs 2021 16:32

Almanya’da 65 bin usta açığı var

Almanya’da kalorifer ve su tesisatçısı, elektrikçi ve duvar ustası gibi meslek alanlarında kalifiye açığı giderek büyüyor. Federal Ekonomi Bakanlığı’nın yaptırdığı bir araştırmaya göre bu alanlarda yaklaşık 65 bin kalifiye eleman açığı bulunuyor.

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ARAŞTIRMADA, 2020 yılında bu alanlarda yüzde 36 oranında iş yeri açığı bulunduğu belirtildi. En çok ustanın arandığı sektörler ise elektrikçi, kalorifer tesisatçısı, ahşap ve mobilya, kasap, havalandırma tesisatçılığı ve oto tamiri branşları oldu. Araştırmayı Alman Ekonomi Enstitüsü gerçekleştirdi. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekonomide kalifiye açığının giderilmesi için gençlere bu alanlarda meslek eğitimi çağrısı yaptı.

‘USTALIK DİPLOMASI İŞSİZLİĞE GÜVENCE’
Bakan Altmaier, “Ustalık gerektiren bu mesleklerin özellikleri kriz zamanlarında ne kadar cazip ve güvenilir bir alan olduğu daha net ortaya çıktı” dedi. Alman Zanaatkarlar Odası Başkanı Hans Peter Wollseifer, usta olanların iş bulmakta zorluk çekilmeyeceklerini belirtirken, “Ustalık diploması işsizliğe karşı en iyi güvencedir” dedi.
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