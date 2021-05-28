Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 7 Haziran'da 12 yaş üzerini aşılamaya başlayacak /28 Mayıs 2021 08:42

Almanya 7 Haziran'da 12 yaş üzerini aşılamaya başlayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 7 Haziran itibariyle 12 yaş üzeri çocuklara koronavirüs aşısı yapılacağını açıkladı. Almanya çocuklarda aşılamayı zorunlu tutmayacak.

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Almanya, 7 Haziran itibarıyla 12 yaş üstü çocukların koronavirüse karşı aşılanacağını duyurdu. Merkel, okulların tam zamanlı olarak açık kalabilmesi için çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlık’taki aşı zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran’dan itibaren 12 yaş üstü çocukların Kovid-19’a karşı aşısı yaptırabileceği açıklarken, aşılamanın ise zorunlu olmadığını ifade etti.

Başbakan Merkel, aşılamaların eyaletler tarafından yapılacağını, okulların tam zamanlı olarak açık kalabilmesi için çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu aktardı.
 
Basın toplantısında konuşan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, çocukların ve gençlerin aşılanması için özel bir kampanya yapılmayacağını ifade etti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise yaptığı konuşmada, “Çocuklara ve gençlere aşı teklifinde bulunmak istiyoruz ama zorunlu aşı yok” dedi. 

ABD’nin geçtiğimiz günlerde BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına onay vermesinin ardından Avrupa İlaç Ajansı‘nın da 12-15 yaş aralığı için aşı kararı vermesi bekleniyor.
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