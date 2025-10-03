Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da aile hekimi alarmı /03 Ekim 2025 08:57

Almanya’da aile hekimi alarmı

Almanya’da yapılan bir araştırma, 2040 yılına kadar ülkenin birçok bölgesinde ciddi aile hekimi sıkıntısı yaşanacağını ortaya koydu.

SHABER3.COM

Bertelsmann Vakfı ve Barmer Sağlık Sistemi Araştırmaları Enstitüsü’nün çalışmasına göre, özellikle küçük şehirler ve kırsal bölgeler risk altında.

2025 itibarıyla aile hekimi sayısı bir önceki yıla göre bin 300 azaldı. Ülke genelinde hâlihazırda 5 binden fazla aile hekimi kadrosu boş durumda. Araştırmaya göre mevcut aile hekimlerinin dörtte biri önümüzdeki beş yıl içinde emekliye ayrılmayı planlıyor. 2030’a kadar bu grubun yüzde 92’si 60 yaş üstüne çıkacak. Ayrıca pek çok aile hekimi çalışma saatlerini haftada ortalama iki buçuk saat azaltmayı düşünüyor.

Yeni nesil doktorların açığı kapatması ise zor görünüyor. Bunun nedeni, genç hekimlerin çoğunun tam zamanlı çalışmak istememesi ve kendi muayenehanelerini açmak yerine kadrolu görevleri tercih etmesi.

Araştırmaya göre aile hekimi açığı önümüzdeki beş yıl içinde ikiye katlanabilir. Şimdiden taşra bölgelerinin yüzde 13’ünde hiç doktor bulunmuyor. Doğu eyaletlerinde sorun kritik seviyeye ulaşırken, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg ve Kuzey Ren-Vestfalya gibi batı eyaletlerinde de 2040’a kadar benzer sıkıntıların ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Araştırmacılar, çözüm için genç hekimlerin sadece yüzde 10’unun doktor açığı yaşanan bölgelere yönlendirilmesinin yeterli olabileceğini belirtiyor. Bu da yılda yaklaşık 160 yeni hekime denk geliyor. Teşvik paketleri arasında dijitalleşmenin artırılması, muayenehane devralma imkanlarının kolaylaştırılması, sağlık personeli ve sağlık merkezlerinin çoğaltılması öneriliyor.

Çalışma kapsamında 3 bin 700 aile hekimiyle anket yapılırken, nüfus tahminleri ve doktor kayıt sistemi verilerinden de yararlanıldı.
