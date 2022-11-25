Almanya’da aile içi şiddet artıyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, BKA tarafından hazırlanan 2021 aile içi şiddet raporunu açıkladı. Raporda, Almanya'da 2019'da 139 bin 833 ve 2020'de 146 bin 655 olan aile içi şiddet vakaları 2021'de 143 bin 16 olarak tespit edildi.





Raporda, Almanya'da 2021'de aile içi şiddet sonucunda 113'ü kadın olmak üzere 127 kişinin eşleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.





Bu vakalarda 143 bin 604 kişiye şiddet uygulandığı aktarılan raporda aile içi şiddet mağdurlarının yüzde 80,3'ünün kadın olduğu belirtildi.





Raporda, şiddetin yüzde 70'inin mevcut veya eski eş tarafından gerçekleştirildiği, şiddet suçlarının yüzde 59,6'sının kasıtlı yaralama, yüzde 24,2'sinin tehdit ve taciz, yüzde 12,2'sinin ağır yaralama, yüzde 2,3'ünün tecavüz ve yüzde 0,3'ünün cinayet olduğu ifade edildi.















