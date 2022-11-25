Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da aile içi şiddet artıyor /25 Kasım 2022 01:09

Almanya’da aile içi şiddet artıyor

İçişleri Bakanı Faeser de kadınlara yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, “Buna kararlılıkla karşı çıkmamız lazım.” dedi.

Almanya’da aile içi şiddet artıyor

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, BKA tarafından hazırlanan 2021 aile içi şiddet raporunu açıkladı. Raporda, Almanya'da 2019'da 139 bin 833 ve 2020'de 146 bin 655 olan aile içi şiddet vakaları 2021'de 143 bin 16 olarak tespit edildi.

Raporda, Almanya'da 2021'de aile içi şiddet sonucunda 113'ü kadın olmak üzere 127 kişinin eşleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Bu vakalarda 143 bin 604 kişiye şiddet uygulandığı aktarılan raporda aile içi şiddet mağdurlarının yüzde 80,3'ünün kadın olduğu belirtildi.

Raporda, şiddetin yüzde 70'inin mevcut veya eski eş tarafından gerçekleştirildiği, şiddet suçlarının yüzde 59,6'sının kasıtlı yaralama, yüzde 24,2'sinin tehdit ve taciz, yüzde 12,2'sinin ağır yaralama, yüzde 2,3'ünün tecavüz ve yüzde 0,3'ünün cinayet olduğu ifade edildi.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da aile içi şiddet artıyor Sonraki Haber >>

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

İyi Parti, Hulusi Akar'ı fena yakaladı

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

Cidde'yi sel vurdu: 2 kişi öldü

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:35