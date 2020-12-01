Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü /01 Aralık 2020 17:06

Almanya’da araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

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Almanya’nın batısında yer alan Trier kentinde bir aracın yaya trafiğine ayrılmış bir alana girerek yayalara çarptığı ve yaralanmalarına neden olduğu bildirildi.

Alman haber ajansı dpa sürücünün polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Kamu yayın kurumu SWR Belediye Başkanı Wolfram Leibe'ye dayandırdığı haberinde olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 yaralı olduğunu duyurdu.

Trier Polisi Twitter’dan yaptıpı açıklamada olayda birçok yaralı olduğunu duyurarak vatandaşlara bölgeden durmak durmaları çağrısında bulundu.
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