Almanya’da asgari ücrete yüzde 25 zam

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Türkiye dahil birçok ülkede asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da asgari ücretle çalışan 2 milyon işçi önemli bir maaş artışına hazırlanıyor.





Üç Alman siyasi partisi; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller (Die Grüne) ve Hür Demokratlar (FDP) yeni koalisyon hükûmeti mutabakatını imzaladı. SPD’li Olaf Scholz, uzun koalisyon müzakerelerinin ardından Başbakan Angela Merkel’in halefi olacak.





Kronos'ta yer alan habere göre koalisyon anlaşmasının bir parçası olarak ülke, mevcut asgari ücreti saatlik 9,60 eurodan 12 euroya yükseltmeyi planlıyor. Ülkenin yeni koalisyon hükümetinin aldığı bu kararla birlikte asgari ücret alan yaklaşık 2 milyon kişinin gelirlerinde önemli bir artış olacak.





ALMANYA’DA ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25 ZAMLANDI





Almanya’da en son 2015 yılında yürürlüğe giren zam kararının ardından ilk defa geçen yıl fiyat artışına gidilmişti. 2021 yılında saatlik asgari ücretin 9,60 euro olduğu Almanya’da yeni koalisyon hükümetinin kararı ile saatlik asgari ücret yüzde 25 zamlanarak 12 euroya çıkarıldı.





Almanya’da, Ekim ayında enflasyon, enerji fiyatlarının hızla artması ve gıda fiyatlarının artmasıyla neredeyse son 30 yılın en yüksek ölçüsü olan yüzde 4,5’e yükseldi. Asgari ücrete yapılan zam kararınında son yıllarda yükselen enflasyon oranlarının da etkisi olduğu düşünülüyor.





Almanya’nın asgari ücreti şimdiden Avrupa Birliği’ndeki (AB) en yüksek ücretler arasında yer alıyor. Türkiye’de saatlik asgari ücret ise 1 euronun altında.





ALMANYA’DA NÜFUSUN SADECE YÜZDE 6.6’SI ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞIYOR





AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Almanya’da nüfusun sadece yüzde 6,6’sı asgari ücretle çalışıyor. Avrupa’da asgari ücret cenneti olan Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 42’si asgari ücretle çalışıyor.





Türkiye, Avrupa’da hem asgari ücretle çalışan nüfusun en fazla olduğu ülke hem de euro bazında asgari ücretin en az olduğu ülke konumunda. 2021 yılında aylık asgari ücretin bin 584 euro olduğu Almanya’da asgar ücretin satın alma gücü de Avrupa’da üst sıralarda yer alıyor.





Avrupa’da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke olan Lüksemburg, bu alanda da zirvede yer alıyor. Almanya, 1.503 puan ile ikinci sırada.