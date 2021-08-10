Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da aşı olmayanlara yönelik katı kurallar geliyor /10 Ağustos 2021 14:13

Almanya’da aşı olmayanlara yönelik katı kurallar geliyor

Almanya’da koronavirüs aşısı olmayanlara tüm mekanlara girişte test şartı istenecek. Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak.

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Almanya'da koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor.

Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılacak.

AA’nın aktardığına göre, 3G olarak özetlenen yeni kurallar neticesinde, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

AŞI OLMAYANLARA TEST KISITLAMASI

Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Covid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
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