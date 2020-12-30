Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da aşı tartışması /30 Aralık 2020 20:19

Almanya’da aşı tartışması

Almanya'da "zengin ülkeler aşıları aldı, yoksul ülkelere kalmadı" tartışması başladı. Almanya’nın halkı için neden önceden daha fazla aşı almadığı da tartışılıyor.

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Meclis Başkanı Wolfgan Schaeuble, bazı politikacılar ile yayın organlarının “Almanya ilk başta bütün halkı için gereken aşıyı sağlamadı” iddialarına cevap verdi.

Schaeuble,”AB ile ortak hareket ederek, birlikte aşı almak ve nüfusa oranlı şekilde dağıtma kararı en doğrusuydu. Eleştirileri anlayabilirim ama yanlış buluyorum. Endişelerimizi ön plana alıp aşı alımına saldırsaydık, yoksul bölgelerin bütün hakkını almış olurduk”diye konuştu.

ZENGİNLER HEPSİNİ KAPATTI

Schaeuble'nin açıklamaları, Bavyera Başbakanı Marcus Söder’in, federal hükümetin aşı için en başta daha sıkı davranmaması nedeniyle, çok sayıda aşı alınamadığı iddialarına bir cevap. Caritas isimli yardım kuruluşu, 70 yoksul ülkede önümüzdeki yıl nüfusun sadece yüzde 10’unun aşılanabileceğini duyurdu. Bunun nedeni olarak da gelişmiş ülkelerin aşılarını alması ve yeni üretileceklerin çoğunu da ön siparişle kapatmış olması.
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