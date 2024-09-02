Almanya’da aşırı sağ depremi

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya'da siyaseti sarsıldı. Doğu Almanya’daki iki eyalette yapılan Eyalet Parlamento Seçimleri'nden aşırı sağ çok büyük zaferle çıktı.



Thüringen Eyaleti’nde, II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez "aşırı sağcı" parti AfD (Almanya İçin Alternatif) adlı parti sandıklardan birinci çıktı.



Başbakan Scholz’un gelecek yılki seçimlerde SPD’nin baş adayı olması da riske girdi. Hükümet ortağı Liberal Parti'den, "Üçlü koalisyon, bu sonuçlarla artık meşruiyetini yitirmiştir" açıklaması geldi.



AFD HEMEN HÜKÜMET KURABİLİR



AfD, oyların yüzde 32.9’unu aldı ve 88 sandalyeli Federal Meclis’e 32 milletvekili soktu. AfD’nin 2019’daki seçimlerde aldığı oy yüzde 22 idi. İkinci parti olan CDU 23 vekillik kazanırken, Sahra Wagenknecht Birliği (BSW) 15 sandalye çıkardı.



Başbakan Scholz’un partisi SPD tamamen çöktü ve sadece 6 vekillik alabildi. Sol Parti bu eyalette 12 milletvekilliği çıkardı. Eyalette birinci parti olan AfD’nin lideri Björn Höcke’yle şu anda hiç bir parti koalisyona yanaşmıyor.



Dresden şehrinde AfD'ye karşı tepki gösterileri yapıldı.



AZINLIK HÜKÜMETİNE DIŞ DESTEK



Yeşiller, AfD dışında kurulacak bir azınlık hükümetine destek verebileceklerini duyurdu. Höcke, SPD dışındaki diğer partilerden biriyle koalisyon hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu yakalamış durumda. Ancak, demokrasiyi savunan diğer partilerin buna pek sıcak bakmadığı biliniyor.



AfD’nin tek umudu Hristiyan Demokrat Parti ile eyalette iktidara gelmek... Höcke, artık hükümeti kurmak için kendisinin çağrı yapma hakkı elde ettiğini ve insanların tahammül edemeyeceği, "aptalca güvenlik endişelerini içeren" açıklamaları duymak istemediklerini belirtti.



SAKSONYA’DA DA BENZER SONUÇ



Saksonya Eyaleti’nde de AfD patlama yaptı. Eyalette CDU yüzde 31.8 oyla birinci olurken, AfD ikinci sıraya yükseldi ve oyların 30.8’ini aldı. Bir önceki seçimlerde AfD’nin oy oranı yüzde 27.5 idi. Bu sonuçlarla, 120 sandalyeli meclise CDU 42, AfD 40, Sahra Wagenknecht Birliği 15, SPD 10, Yeşiller 7 ve Sol Parti 6 milletvekili gönderdi.



Eyalette olası bir üçlü koalisyon olan CDU- SPD-Yeşiller iktidara gelemiyor. Sahra Wagenknecht ya da Sol Parti’nin bunlara destek vermesi gerekiyor. Ancak AfD, CDU ile hükümeti kurabiliyor. Ancak CDU, AfD ile ortaklık istemediğini duyurdu.



BAŞBAKAN SCHOLZ SALLANIYOR



Bu sonuçlar, en çok iktidar ortağı SPD ile onun lideri Başbakan Olaf Scholz’u sarstı. SPD içinden, Scholz’un 2025’te yeniden SPD’nin baş adayı olarak seçime girmesine ilişkin artık net açıklamalar yapılamıyor.



SPD’nin iki eyalette tekli rakamlara kadar inmesi, 2025 seçimlerinde de artık onlara iktidar umudunun kalmadığının da göstergesi oldu.