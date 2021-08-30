Almanya’da başbakan adaylarının ilk TV tartışmasının galibi Scholz oldu

Sosyal Demokrat Parti şansölye adayı Olaf Scholz Pazar günü Angela Merkel’in yerini alacak önde gelen üç aday arasında televizyonda yayınlanan tartışmayı seçmen nezdinde kazanan taraf olarak görüldü.



Forsa adlı kamuoyu yoklama şirketi tarafından yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 36’sı tartışmayı Scholz’un, yüzde 30’u Yeşiller adayı Annalena Baerbock’un, yüzde 25’i ise Hristiyan Demokrat Armin Laschet’in kazandığına inandığını gösterdi.



2005’ten beri iktidarda olan ve dört kez seçim zaferi kazanan Hristiyan Demokrat Merkel, bu seçimlerde aday olmayarak emekliliğe ayrılacağını açıklamıştı.



Tartışma özellikle Laschet ve Baerbock arasında iklim değişikliğiyle mücadele üzerine yaptıkları karşılıklı söylemleriyle ısındı. Baerbock, 2030’dan itibaren her çatıya güneş panelleri yerleştirme ve içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklama sözü vererek diğer iki aday hakkında “Açıkçası (iklim değişikliği konusunda) bir planınız yok” dedi.



Scholz sakinliğini koruyarak vergiler ve emekli maaşları gibi uzmanı olduğu finansal konulara odaklandı. “Saygıya değer veren bir toplum. Herkese saygı” sözü verdi. “İşte bu yüzden daha iyi bir maaşa, daha yüksek bir asgari ücrete ve tabii ki istikrarlı emekli maaşlarına da ihtiyacımız var. İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmalı ve 10, 20, 30 yıl sonra da hala iyi işlere sahip olmamızı sağlamalıyız.” dedi.