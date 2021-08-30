Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da başbakan adaylarının ilk TV tartışmasının galibi Scholz oldu /30 Ağustos 2021 09:49

Almanya’da başbakan adaylarının ilk TV tartışmasının galibi Scholz oldu

Sosyal Demokrat Olaf Scholz, 26 Eylül'deki seçimler öncesi dün üç şansölye adayı arasında yapılan televizyon tartışmasını seçmen nezdinde kazanan taraf olarak görüldü. Anketlerde seçmenlerin yüzde 36'sı tartışmayı Scholz'un kazandığına inandığını söyledi.

SHABER3.COM

Sosyal Demokrat Parti şansölye adayı Olaf Scholz Pazar günü Angela Merkel’in yerini alacak önde gelen üç aday arasında televizyonda yayınlanan tartışmayı seçmen nezdinde kazanan taraf olarak görüldü.

Forsa adlı kamuoyu yoklama şirketi tarafından yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 36’sı tartışmayı Scholz’un, yüzde 30’u Yeşiller adayı Annalena Baerbock’un, yüzde 25’i ise Hristiyan Demokrat Armin Laschet’in kazandığına inandığını gösterdi.

2005’ten beri iktidarda olan ve dört kez seçim zaferi kazanan Hristiyan Demokrat Merkel, bu seçimlerde aday olmayarak emekliliğe ayrılacağını açıklamıştı.

Tartışma özellikle Laschet ve Baerbock arasında iklim değişikliğiyle mücadele üzerine yaptıkları karşılıklı söylemleriyle ısındı. Baerbock, 2030’dan itibaren her çatıya güneş panelleri yerleştirme ve içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklama sözü vererek diğer iki aday hakkında “Açıkçası (iklim değişikliği konusunda) bir planınız yok” dedi.

Scholz sakinliğini koruyarak vergiler ve emekli maaşları gibi uzmanı olduğu finansal konulara odaklandı. “Saygıya değer veren bir toplum. Herkese saygı” sözü verdi. “İşte bu yüzden daha iyi bir maaşa, daha yüksek bir asgari ücrete ve tabii ki istikrarlı emekli maaşlarına da ihtiyacımız var. İnsan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmalı ve 10, 20, 30 yıl sonra da hala iyi işlere sahip olmamızı sağlamalıyız.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da başbakan adaylarının ilk TV tartışmasının... Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:06