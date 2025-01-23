Almanya’da bıçaklı saldırı: 1’i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Polis, olay yerine kısa sürede ulaşıp saldırganı gözaltına aldı. Zanlının, bölgede bir sığınmacı yurdunda yaşadığı ve daha önce psikolojik rahatsızlıklarıyla dikkat çektiği öğrenildi. Ancak saldırganın geçmişine dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Polisin elinde, zanlının daha önce sabıkasının olup olmadığı ya da Almanya’ya ne zaman geldiğine ilişkin net bilgiler bulunmuyor. Saldırı sırasında zanlının direnip direnmediği de henüz bilinmiyor.





Saldırı, İngiliz bahçe tarzıyla bilinen tarihi Schöntal Parkı’nda meydana geldi. Yaklaşık 9 hektarlık park, son dönemde güvenlik sorunlarıyla gündeme gelmişti. Aschaffenburg polisi, 2024 yılının sonunda yaptığı bir açıklamada parkta suç oranının arttığını ifade etmişti. Aschaffenburg Belediye Başkanı Jürgen Herzing (SPD) ise o dönem, “Schöntal’da insanlar artık kendilerini güvende hissetmediklerine dair şikayetler artıyor,” demişti. Başkan Herzing, saldırının ardından tatilini yarıda keserek şehre döndü.Saldırının bir terör eylemi mi, psikolojik rahatsızlık yaşayan birinin mi yoksa kişisel bir husumetin sonucu mu olduğu henüz netleşmedi. Polis, olaya dair spekülasyonlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Saldırının detayları ve zanlının ifadesiyle ilgili henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.