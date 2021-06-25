Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü /25 Haziran 2021 22:11

Almanya’da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü

Almanya’nın Wuerzburg kentinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yalandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Almanya’nın Wuerzburg kentinde bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. 24 yaşında bir Somalili olduğu belirtilen zanlı polis tarafından bacağından vuruldu.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, durum kontrol altına alındı. Zanlının neden böyle bir saldırı düzenlediği konusunda bir ayrıntı verilmedi.

Alman polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırgan polisin ateşli silah kullanmasının ardından etkisiz hale getirildi. Polis olayla ilgili ikinci bir şüphelinin olduğuna ilişkin bir bulgu olmadığını belirtti.

Bıçaklı saldırının düzenlendiği Wuerzburg, Frankfurt’un güney doğusunda bulunan 130 bin nüfuslu bir kent.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü Sonraki Haber >>

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

"Bu kadar lağım bir gün patlarsa..."

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e saydırdı

İşte günün özeti

İşte günün özeti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Dünya rekoru denerken hayatını kaybetti

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Çocuklara rağmen kurşun yağdırdı...

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:18