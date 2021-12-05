Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da bir evde 3’ü çocuk 5 kişi öldürülmüş halde bulundu /05 Aralık 2021 10:30

Almanya’da bir evde 3’ü çocuk 5 kişi öldürülmüş halde bulundu

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 ceset bulundu.

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Almanya’nın Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesindeki bir evde 5 ceset bulunduğu bildirildi. Öğlen 12 sularında bir komşu, komşu evdeki durgunluğu olağandışı bulduğu için bir acil durum çağrısı gerçekleştirdi. Olay yerine ulaşan polis 5 cesetle karşılaştı. Cesetlerin üçünün 4, 8 ve 10 yaşlarında 3 çocuğa ait olduğu, ikisinin ise 40 yaşlarında yetişkinlere ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucu cinayet işlendiğini varsayan cinayet masası ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evde bulunan 5 kişiye, ateşli silah ve bıçakla saldırıldığı aktarılırken, bu kişilerin aynı aileden olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi.

Ölen kişilerin bir katil tarafından bir evde toplanmış kişiler olabileceği de ihtimal dahilinde değerlendiriliyor. Komşulardan olayın yaşandığı eve dair gelen bilgi ise oradaki kişilerin Covid-19’dan dolayı karantinada oldukları yönünde. Ancak henüz otopsi raporu gelmediği için net bir sonuç alınamamış durumda.

Brandenburg eyaletinin Königs Wusterhausen kentinde bulunan Senzig ilçesinde olayın yaşandığı bölge polis tarafından tamamen kapatıldı. Cinayet masa ve kriminal polis çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Gernot Bandleon, olayın arkaplanına ve failin kurbanlar arasında olup olmadığına dair henüz bir bilgi veremiyor.
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