Samanyolu Haber /Gündem / Almanya şokta: Bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu /03 Eylül 2020 17:53

Almanya şokta: Bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu

Almanya’nın Solingen şehrinde polis, bir evde 5 çocuğun cansız bedenini buldu.

SHABER3.COM

 Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de polis, bir binada beş çocuk cesedi buldu.

Almanya'da şok etkisi yapan haber ile ilgili  Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken, ölüm nedenleri ile ilgili her hangi bir açıklama yapmadı. 

Ancak Almanya Medyasında yer alan haberlere göre korkunç olayla ilgili 27 yaşındaki anne en önemli şüpheli olduğu söyleniyor. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü söylenen annenin cinayetten sonra evinden 35 kilometre uzakta Düsseldorf ana  tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.



Korkunç olayda , 6 çocuklu annenin 11 yaşındaki çocuğun hayatta kaldığı 8, 6, 3, 2 ve 1 yaşındaki kardeşlerin de hayatını kaybettiği açıklandı  
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