Almanya şokta: Bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu





Almanya'da şok etkisi yapan haber ile ilgili Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken, ölüm nedenleri ile ilgili her hangi bir açıklama yapmadı.





Ancak Almanya Medyasında yer alan haberlere göre korkunç olayla ilgili 27 yaşındaki anne en önemli şüpheli olduğu söyleniyor. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü söylenen annenin cinayetten sonra evinden 35 kilometre uzakta Düsseldorf ana tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.













Korkunç olayda , 6 çocuklu annenin 11 yaşındaki çocuğun hayatta kaldığı 8, 6, 3, 2 ve 1 yaşındaki kardeşlerin de hayatını kaybettiği açıklandı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de polis, bir binada beş çocuk cesedi buldu.