Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da bir müze soygunu daha /02 Aralık 2019 14:40

Almanya’da bir müze soygunu daha

Almanya’da bir müze soygunu daha. Hırsızlar, geçen hafta Dresden’deki Yeşil Kubbe’yi soymuş, yaklaşık 1 milyar Euro değerinde mücevherlerle kaçmışlardı. Bu kez de Berlin’deki Stasi Müzesi soyuldu.

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Yıkılan eski doğu Almanya’nın istihbarat teşkilatı Stasi eşyalarının sergilendiği müzeye camı kırdıkları pencereden giren hırsızlar, madalyalar, rütbeleri gösteren yıldızlar, apoletler ve ziynet eşyalarını alarak olay yerinden kaçmayı başardı. Pazar günü gerçekleşen soygun nedeniyle müze ziyaretçilere geçici olarak kapatıldı. Hırsızlar, Yeşil Kubbe soygunundaki gibi eşyaların bulunduğu vitrinleri kırdı. Çalınan eşyaların maddi değeriyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Soygun, müze bekçisinin kırık cam parçalarını fark etmesiyle anlaşıldı.
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