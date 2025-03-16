Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da büyük dehşet: Saldırgan, kadını tramvayda ateşe verip kaçtı /16 Mart 2025 17:35

Almanya’da büyük dehşet: Saldırgan, kadını tramvayda ateşe verip kaçtı

Almanya’nın doğusundaki Gera kentinde bir saldırgan, bir tramvayda bir kadının üzerine yanıcı bir sıvı dökerek ateşe verdi.

SHABER3.COM

Almanya’nın doğusundaki Gera kentinde bir saldırgan, bir tramvayda bir kadının üzerine yanıcı bir sıvı dökerek ateşe verdi.

Ağır yaralanan 46 yaşındaki kadın helikopterle hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Tramvaydaki yolcular, acil durum düğmesine basarak aracı durdurdu. Bu sırada saldırgan tramvaydan inerek kaçmayı başardı.

Tramvay sürücüsü hızla alevleri söndürmeye çalıştı, ancak kadın hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Alman polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Saldırının nedeni ya da dökülen sıvının tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor.

Yetkililer, olayın bireysel bir saldırı mı yoksa başka bir motivasyonu olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırganın kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Olay Almanya’da büyük yankı uyandırırken, yetkililer bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da büyük dehşet: Saldırgan, kadını tramvayda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:19