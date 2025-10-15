Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da çalışan emeklilere vergi muafiyeti yasalaştı /15 Ekim 2025 21:10

Almanya’da çalışan emeklilere vergi muafiyeti yasalaştı

Almanya Bakanlar Kurulu, emeklilik yaşını dolduran çalışanların iş hayatında kalmasını teşvik eden yasa tasarısını kabul etti. Maliye Bakanı, “Alman ekonomisinin yaşlı çalışanlara ihtiyacı var” açıklaması yaptı.

SHABER3.COM

Almanya’da bakanlar kurulu, vasıflı işçi açığını gidermek amacıyla hazırlanan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladı. Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun emeklilik yaşındaki çalışanlar için vergi teşvikleri sunan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, “Aktif Emeklilik Yasası, Almanya’daki ekonomik büyüme için ek bir teşvik niteliğinde. Yaşlı çalışanların işlerinde daha uzun süre kalabilmeleri, üretkenliği artıracak, aynı zamanda iş gücü ve vasıflı iş gücü açığını kapatacak” ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeye göre, standart emeklilik yaşını doldurduktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylık kazancının 2 bin Euro’ya kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak.

168 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Hükümet, 168 bin çalışanın aktif emeklilik düzenlemesinden yararlanabileceğini varsayıyor.

İşverenlerin emeklilik sigortası primlerini ödediği çalışanlara yönelik düzenlemede, vergi indirimi yıllık 24 bin Euro’yla sınırlı tutuldu. Muafiyetler kapsamına serbest meslek sahipleri, memurlar, tarım ve ormancılık sektöründe çalışanlar alındı.

MALİYE BAKANI: EKONOMİNİN YAŞLI VE DENEYİMLİ ÇALIŞANLARA İHTİYACI VAR

Hükümet, vergi muafiyetinin federal hükümet, eyaletler ve belediyeler arasında paylaşılacağını belirterek, bu durumda yıllık 890 milyon Euro gelir kaybı olacağına dikkati çekiyor.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tasarıyla ekonomik büyümeye daha fazla ivme kazandıklarını savunarak, “Bunun için ekonominin özellikle yaşlı ve deneyimli çalışanlara ve vasıflı çalışanlara ihtiyacı var. Bu çalışanlar bilgilerini aktarabilir ve katkı sağlamaya devam edebilirler. Bu nedenle, gönüllü olarak daha uzun süre çalışanlar gelecekte aktif emeklilikten faydalanacak. Bu, iş gücü piyasasını ve ekonomiyi güçlendirir ve mesleki olarak aktif kalmak isteyen herkes için gerçek bir avantajdır” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da çalışan emeklilere vergi muafiyeti yasalaştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:08:25