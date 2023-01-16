Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da cesedi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşını oğlu öldürmüş! /16 Ocak 2023 14:01

Almanya’da cesedi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşını oğlu öldürmüş!

Almanya’da, adli tıpta cesedi karıştırıldığı için yakılan Abdülkadir Sargın’ın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Hannover Savcılığı incelemesinde Sargın’ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı

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Almanya’da beyin kanaması sonucu ölen Abdülkadir Sargın’ın, adli tıp kurumunda cesedi bir Alman’ın cenazesi ile karıştırıldı. Sargın’ın cenazesinin Alman sanılarak yakıldığı haberi gelince ailesi büyük şok yaşadı. Skandalın ardından ikinci bir şok daha yaşandı. Savcılık incelemesinde Sargın’ın oğlu tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

KAFASINA SERT CİSİMLE VURMUŞ

Edinilen bilgilere göre 13 Aralık 2022’de eve sarhoş gelen oğlu Hasan Sargın (37) yemek sofrasına oturmak istedi. Bunun üzerine 71 yaşındaki baba Abdülkadir Sargın ile arasında tartışma çıktı. Abdülkadir Sargın’ın oğlundan evi terk etmesini istemesi üzerine Hasan Sargın’ın babasının kafasına sert bir cisimle vurduğu kaydedildi. Hastaneye kaldırılan baba Abdülkadir Sargın, 14 Aralık’ta beyin kanamasından öldü.

YANLIŞ CENAZE YAKILDI

Abdülkadir Sargın’ın cenazesi ölümünden bir gün sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenaze nakil firmasına Sargın’ın cenazesi diye başka bir cenaze teslim edildi.

Ailesi yıkama işlemi sırasında cenazenin babalarına ait olmadığını gördü. Aile, adli tıp kurumuna gidince, cenazelerin karıştığı ortaya çıktı. Aileye 81 yaşındaki bir Alman’ın cenazesini teslim eden kurum, Sargın’ın cenazesinin yakıldığını açıklamak zorunda kaldı.

Aile bunun üzerine babalarının küllerini alıp Stöcken Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verdi.

Sargın ailesi, konuya ilişkin açıklamada bulunmazken, babasının ölümüne neden olduğu belirtilen Hasan Sargın’ın psikolojik sorunlar yaşadığı, klinikte kaldığı, olay günü klinikten izinli eve gittiği, olaydan sonra tekrar kliniğe döndüğü öğrenildi.
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