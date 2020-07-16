Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da çocuklu aile sayısı azaldı /16 Temmuz 2020 14:59

Almanya’da çocuklu aile sayısı azaldı

Almanya’daki 18 yaş altı çocuğa sahip aile sayısı 20 yılda 1,1 milyon düşüş gösterdi. Almanya’daki her beş çocuklu aileden biri bekar anne veya babadan oluşuyor. Evli çiftlerin sayısı da önemli oranda azaldı.

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Almanya'da yaşayan çocuklu ailelerin sayısında 20 yıl içerisinde bir milyonu aşkın düşüş yaşandı. Merkezi Wiesbaden'da bulunan Almanya Federal İstatistik Dairesi, 2019 yılının verilerine ilişkin değerlendirmesini Perşembe günü yayınladı. Söz konusu verilere göre, Almanya'da halihazırda 18 yaş altı çocuk sahibi 8,2 milyon aile bulunuyor. Bu sayı yirmi yıl öncesine göre 1,1 milyon daha az. Öte yandan çocuklu aile sayısında 10 yıl öncesine göre herhangi bir değişiklik gözlenmedi.

Resmi verilere göre, 2019 yılında çocuklu ailelere mensup toplam kişi sayısı 29,7 milyon idi. Bu sayı içerisinde çocukların yanı sıra çocukların ebeveynleri ve reşit kardeşleri de bulunuyor.

Nikahsız çiftlerin sayısı artıyor

Geçen yılın istatistiklerine göre, Almanya'daki ailelerin yüzde 19'u tek başına çocuk büyüten ebeveynlerden oluşuyor. Bu da toplam 1 buçuk milyon aileye tekabül ediyor. Bunun karşısında yüzde 81'lik kısım ise 6,7 milyon çifte işaret ediyor. Bunların 5,7 milyonu evli, 940 bini ise resmi nikahı olmadan yaşayan çiftlerden oluşuyor.

Evli çiftlerin sayısı da 1999 yılına göre 1,6 milyon azaldı. Bu, yüzde 22 oranında bir düşüşe tekabül ediyor.  Bunun karşısında evli olmayan çiftlerin sayısı, aynı zaman diliminde yüzde 77 artarak 530 binden 940 bine yükseldi.

Partnersiz çocuk büyüten kişilerin sayısı da 1999 yılında 1,4 milyon iken, 2019 yılında 1,5 milyon olarak kayıt altında alındı. Bu da yüzde 9'luk bir yükselişe işaret ediyor.
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