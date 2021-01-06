Almanya’da Korona kısıtlamaları uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı dün düzenledikleri toplantıda aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma tedbirleri müzakere edildi.
Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan salgın tedbirlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.
Karar metnine göre, federal hükûmet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek.
Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vak'a değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde seyahate sınırlama getirilecek. Söz konusu bölgelerde kişiler geçerli bir sebepleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.
HEDEF VAK'A SAYISINI AZALTMAK
Merkel, aldıkları uzatma kararının arkasında sağlık uzmanlarının uyarıları, yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı, virüsün mutasyona uğraması ve yayılma hızının artmasının önemli bir etken olduğunu açıkladı.
Merkel kısıtlamalar ile 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde 1 hafta içinde vak'a sayısını 50'nin altına düşürmek olduğunu belirtti.
Günlük hayatın devamını sağlayan marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı işletmeler, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı işletmeler, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri kısmi kapatmadan muaf tutuldu.
İBADETHANELER AÇIK KALACAK
Kreşler ve okullar ise 31 Ocak’a kadar kapalı kalacak.
Lokanta ve kafe gibi iş yerlerinde paket servis uygulamasına devam edilecek. İbadet yerlerinin hijyen şartlarına, 1,5 metrelik mesafenin korunması ve maske kullanımının sağlanması şartıyla açık kalacak.
İbadethanelerin kalabalık olacağı zamanlarda ise önceden kayıt yaptırılması şartı bulunuyor.
Sosyal ortamlarda farklı ailelerden bireylerin bir araya gelmesi 5 kişi ile sınırlandırılırken, bir aile başka bir aileden ancak 1 kişiyi ağırlayabilecek.
En fazla can kaybının yaşandığı huzurevleri ve bakımevleri için özel koruyucu tedbirler alınması, aşılama kampanyasının hızlı bir şekilde yapılması, çalışanlara düzenli test yapılması kararlaştırıldı.