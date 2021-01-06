Almanya’da Korona kısıtlamaları uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanı dün düzenledikleri toplantıda aralık ortasından bu yana yürürlükte olan tam kapanma tedbirleri müzakere edildi.





Toplantıda, 10 Ocak'a kadar geçerli olan salgın tedbirlerinin 31 Ocak'a kadar uzatılması kararlaştırıldı.





Karar metnine göre, federal hükûmet ile eyalet yönetimleri sosyal temasın ciddi ölçüde sınırlandırılması üzerinde de uzlaştı. Karar doğrultusunda aynı evde yaşayanlar dışarıda sadece bir kişi ile buluşabilecek.





Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vak'a değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde seyahate sınırlama getirilecek. Söz konusu bölgelerde kişiler geçerli bir sebepleri olmadığı sürece sadece evlerinin 15 kilometre uzağına kadar gidebilecek.





HEDEF VAK'A SAYISINI AZALTMAK



