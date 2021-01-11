Almanya’da corona vakaları artıyor

Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 12 bin 497 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 1 milyon 921 bin 24'e yükseldiğini açıkladı.







Açıklamaya göre corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 343 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 40 bin 686'ya yükseldi.





Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 545 bin 200 kişinin iyileştiği Almanya'da aktif corona virüsü taşıyıcısı sayısının 335 bin 138 olduğu belirtildi.





Ülke genelinde 35 milyon 118 bin 592 kişiye test yapılırken salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı toplam 5 bin 388 olarka açıklandı. Almanya’da solunum cihazına bağlı olan hasta sayısının 3 bin 70 olduğu ve yoğun bakım servislerinin yüzde 83,61 oranında dolu olduğu açıklandı.