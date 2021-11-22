Almanya’da corona virüsü cezaları artırıldı

Almanya’da corona virüsü vaka sayılarındaki artışın ardından Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda değişikleri öngören ve corona virüsü salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri içeren yasa tasarısı mecliste onaylanmıştı.







Meclis oylamasının ardından yasa tasarısı 19 Kasım'da Eyalet Temsilciler Meclisi'nden de geçti. Kabul edilen yeni düzenleme ile eyalet yönetimleri salgının durumuna göre maske zorunluluğu veya sosyal mesafe kısıtlamaları gibi konularda karar alabilecek. Bu kapsamda kuralları ihlal edenlere karı cezaların arttırılmasına gidildi.





Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda yapılan değişikliğe paralel olarak bazı eyaletler yasayı ihlal edenlere 10 bin Euro’ya kadar para cezası uygulamaya yapacak.





MASKE TAKMAYANA 150 EURO CEZA





Eyaletlerin Ceza Kanununda yapılan değişiklikte ise yapılmamış aşıyı, yapılmış gibi aşı kartı düzenleyen ve kendisine sahte aşı kartı düzenleten, sahte aşı belgesini satanlar, yurt içinde veya yurt dışından getiren kişilere 2 yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılacak.





Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, maske şartını ihlal eden herkes, 50 Euro olan para cezası yerine yeni uygulamaya göre 150 Euro para cezası ödeyecek.





SAHTE TEST SONUCUNA VERİLECEK CEZA 5 KAT ARTTI





Sahte corona testi sertifikaları hazırlayanlara yönelik para cezası ise 5 kat artırılarak 5 bin Euro’ya kadar çıkarıldı. Corona testleri veya aşı sertifikaları etkinliklerde veya restoranlarda düzgün bir şekilde kontrol etmeyenler 500 Euro yerine yeni uygulamaya göre 2 bin Euro ödenecek.





Bavyera eyaletinde ise maske şartını ihlal edenlerin 250 Euro para cezası ödeyecek. Kontrol yükümlülüklerini yerine getirmeyen organizatörler ve restoran sahipleri 5 bin Euro para cezasına çarptırılacak. İletişim bilgilerinin toplanmaması durumunda bin Euro para cezası uygulanacak. İletişim bilgilerini yanlış veren şahıslara da 250 Euro para cezası verilecek.





Berlin eyaletinde ise maske gereksiniminin ihlali edenlere 100 ile 500 Euro para cezası, yanlış iletişim bilgilerinin verilmesi halinde ise 100 euro ile 1000 Euro, kalabalık etkinliklerde corona virüsü kurallarına uyulmaması durumunda 100 ile 10 bin Euro para cezası uygulanacak. Karantina yükümlülüğüne uyulmaması halinde ise 1000 ile 5 bin Euro para cezası uygulanabilecek.





SOSYAL MESAFEYE UYMAYANA 100 EURO





Thüringen eyaletinde ise asgari mesafeye uyulmayanlara 100 ile 150 Euro para cezası, hasta olduğu halde hasta olan kişiyi işletmesine alan işletme sahibi başkalarının sağlığını tehlikeye attığı için 1000 Euro’ya kadar caza uygulanacak.





Koruyucu önlemler “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına dikkat etmeyen işletmelere 1000 Euro’ya kadar para cezası uygulanacak.