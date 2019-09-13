Almanya’da DİTİB camilerinde bomba ihbarı

Almanya’nın Duisburg şehrinde bulunan Diyanet işleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’ne bu sabah yerel saatle 08:56’da elektronik posta ile bomba ihbarı yapıldığı ve söz konusu ihbarda, saat 11:00 gibi bombanın patlayacağı notu bırakıldığı açıklandı.







“BOMBA İHBARIYLA MÜSLÜMANLARA KORKU SALMAK İSTİYORLAR”





DİTİB Duisburg Merkez Camii’ne yapılan bomba ihbarı bilgisini alan ve camiye gelerek bilgi alan Düsseldorf Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Mustafa Akpınar, “Camilerimizde kamera sistemleri var, güvenlik önlemlerimiz var ancak buna rağmen bu tip olayların önüne geçemiyoruz. Biz Alman yetkililerin sağduyusuna güveniyoruz ve bu konuda kendilerinden destek bekliyoruz." dedi.





Daha öncede DİTİB Köln Merkez Camii’ne ve Duisburg Merkez Camii’ne benzer ihbarların yapıldığını belirten Akpınar, “Bugün Duisburg Merkez Camii’ne olduğu gibi Berlin’deki Şehitlik Camii’ne aynı içerikli bomba ihbarın yapıldığını ve orada da yapılan arama sonucu ihbarın asılsız çıktığını öğrendik." diye konuştu.





“ENDİŞELİYİZ”





Duisburg DİTİB Merkez Camii Derneği Başkanı Yusuf Aydın bomba ihbarıyla ilgili olarak, şunları söyledi: "Sabah saat 08:56’da elektronik posta yoluyla camimize, bir bomba ihbarı yapıldı. İhbar bilgisini alır almaz, emniyet birimlerine haber verdik. Polis ekipleri hızlı bir şekilde camimize intikal etti, polis köpekleriyle uzman polisler hem cami içinde hem de çevresinde aramalar yaptı. Polislerin aramasında her hangi bir bomba bulgusu bulunmadı." dedi.



