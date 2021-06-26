Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da dördüncü dalga korkusu! /26 Haziran 2021 10:33

Almanya’da dördüncü dalga korkusu!

İngiltere’de olduğu gibi Almanya’da da yaz tatilinden sonra yeni bir salgın tehlikesi sinyalleri gelmeye başladı. Delta mutasyonu vaka sayısının Almanya’da da son günlerde artmaya başladığına dikkat çekilirken, yaz tatili sonrası bu tehlikenin artmasının beklendiği belirtildi.

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SOSYAL Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach, Almanya’da dördüncü dalganın beklendiğini söyledi. SPD’li politikacı yaz tatilinden sonraki vakaların yüzde 80’inden fazlasının delta mutasyonu olacağını da ileri sürdü.

OKULLARDA TEST VE MASKE
Almanya’da yaz tatili sonrası okullarda normal eğitime dönülmesi tartışmaları yoğunlaşırken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, yaş grubuna bakılmaksızın derslerde öğrencilerin maske takmalarına devam edilmesini önerdi. Prof. Wieler, Kovid 19 tehlike ve tehdidiyle bir süre daha yaşamak zorunda olduğumuzu belirtirken, maskenin yanı sıra okullarda belirli aralıklarla öğrencilere test yapılmasını da önerdi.
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